Medvedev: “Considererò la semifinale come una finale. Ho giocato in modo incredibile”

Molto probabilmente avrebbe preferito vincere battendo l’avversario in campo. Daniil Medvedev, in ogni caso, è al settimo cielo per aver conquistato il ventitreesimo titolo ATP della carriera. La finale del torneo 500 di Dubai non si è infatti disputata a causa dell’infortunio di Tallon Griekspoor, che ha comunicato l’impossibilità di giocare dopo i problemi fisici accusati in semifinale contro Andrey Rublev. Medvedev, adesso molto vicino al numero 10 in classifica occupato da Bublik, ha toccato diversi temi di sicuro interesse nell’intervista rilasciata ai media.

Il dispiacere per l’infortunio dell’avversario: “Certo che è un peccato. Ieri ho visto che Tallon poteva avere un infortunio. Non si sa mai come queste criticità si sviluppino da un giorno all’altro. A volte si attenuano e si riesce a giocare, anche se si ha un po’ di dolore. A volte peggiorano, quindi immagino che sia stato così per lui. Non c’è niente che io possa fare al riguardo“.

Il bilancio del torneo: “Ho giocato un ottimo torneo in tutte e quattro le partite. Volevo giocare la finale, ma è andata così. In semifinale ho giocato una partita incredibile, quindi la considererò come una finale per me. Sono felice di aver vinto il torneo” ha dichiarato il trentenne originario di Mosca.

Daniil si avvicinerà con grande fiducia al Masters 1000 di Indian Wells della prossima settimana: “Sto acquisendo molta fiducia, ma il tennis è uno sport dinamico. Una settimana non giochi come vorresti, e quella dopo giochi in modo spettacolare. Quindi spero di portare questa positività di Dubai in California. Ho giocato in modo incredibile per tutta la settimana, quindi non vedevo l’ora di arrivare in finale e di cercare di esprimere un tennis ancora migliore“