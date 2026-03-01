Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitare

Cresce l’attesa per il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile di Indian Wells: la cerimonia andrà in scena alla mezzanotte italiana di martedì 3 marzo e quindi le teste di serie saranno definite dal ranking ATP di lunedì 2 marzo, nel quale però Jannik Sinner sarà certamente numero 2.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (3) ed Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, tra i quali Flavio Cobolli, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Valentin Vacherot, Learner Tien, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, Brandon Nakashima, Tomás Martín Etcheverry, Arthur Fils, Corentin Moutet.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Casper Ruud, Jack Draper, Flavio Cobolli e Karen Khachanov.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic ed Alexander Zverev.

Finale

La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.

CALENDARIO SORTEGGIO INDIAN WELLS 2024

Martedì 3 marzo 2024 alla mezzanotte italiana.