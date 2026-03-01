Quando il sorteggio di Indian Wells 2026? Orario, programma, teste di serie

Dal 4 al 15 marzo il Masters1000 di Indian Wells terrà banco. Il torneo in California sarà un bel banco di prova per i tennisti più forti del circuito. Il riferimento è in particolare allo spagnolo Carlos Alcaraz e a Jannik Sinner. I primi due giocatori del mondo si presentano a questo evento, primo del Sunshine Double, in maniera molto diversa. L’iberico è reduce dai successi negli Australian Open e a Doha, mentre il pusterese ha dovuto incassare le sconfitte contro il serbo Novak Djokovic a Melbourne e il ceco Jakub Mensik in Qatar.

Alcaraz ha nel 1000 del deserto uno dei suoi tornei preferiti, ricordando i suoi sigilli nel 2023 e nel 2024, mentre Sinner non si è mai imposto. Un torneo che poi riporta alla mente anche una vicenda poco gradita all’azzurro, ovvero la positività al controllo antidoping e l’inizio della vicenda “Clostebol”. Vedremo se Jannik avrà motivazioni ulteriori per vincere anche per questo.

In casa Italia ci si può rallegrare perché, oltre all’altoatesino, altri tennisti saranno al via tra le 32 teste di serie. Il riferimento è a Lorenzo Musetti, che ha recuperato dal suo infortunio emerso negli Australian Open, Flavio Cobolli e a Luciano Darderi, grandi interpreti nelle ultime settimane del massimo circuito internazionale.

E quando è previsto il sorteggio del main draw? La cerimonia è prevista lunedì 2 marzo alle 15:00 ora locale, quando in Italia sarà quindi la mezzanotte, ovvero le 00:00 italiane di martedì 3 marzo. E’ prevista la diretta streaming su The Tennis Channel’, che però non è visibile in Italia. Da capire se suoi canali social del torneo ci sarà uno streaming attraverso cui seguirla definizione del tabellone.

Di seguito le teste di serie e il programma del sorteggio:

TESTE DI SERIE ATP INDIAN WELLS 2026

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Novak Djoković

4 Alexander Zverev

5 Lorenzo Musetti

6 Alex de Minaur

7 Taylor Fritz

8 Ben Shelton

9 Félix Auger-Aliassime

10 Alexander Bublik

11 Daniil Medvedev

12 Jakub Menšík

13 Casper Ruud

14 Jack Draper

15 Flavio Cobolli

16 Karen Khachanov

17 Andrey Rublev

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerúndolo

20 Luciano Darderi

21 Frances Tiafoe

22 Jiří Lehečka

23 Tommy Paul

24 Tallon Griekspoor

25 Valentin Vacherot

26 Learner Tien

27 Arthur Rinderknech

28 Cameron Norrie

29 Brandon Nakashima

30 Tomás Martín Etcheverry

31 Arthur Fils

32 Corentin Moutet

SORTEGGIO ATP INDIAN WELLS 2026

Martedì 3 marzo (orario italiano)

Ore 00:00 sorteggio ATP Indian Wells 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista

Diretta streaming: da definire