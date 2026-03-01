Sport in tvTennis
Quando il sorteggio di Indian Wells 2026? Orario, programma, teste di serie
Dal 4 al 15 marzo il Masters1000 di Indian Wells terrà banco. Il torneo in California sarà un bel banco di prova per i tennisti più forti del circuito. Il riferimento è in particolare allo spagnolo Carlos Alcaraz e a Jannik Sinner. I primi due giocatori del mondo si presentano a questo evento, primo del Sunshine Double, in maniera molto diversa. L’iberico è reduce dai successi negli Australian Open e a Doha, mentre il pusterese ha dovuto incassare le sconfitte contro il serbo Novak Djokovic a Melbourne e il ceco Jakub Mensik in Qatar.
Alcaraz ha nel 1000 del deserto uno dei suoi tornei preferiti, ricordando i suoi sigilli nel 2023 e nel 2024, mentre Sinner non si è mai imposto. Un torneo che poi riporta alla mente anche una vicenda poco gradita all’azzurro, ovvero la positività al controllo antidoping e l’inizio della vicenda “Clostebol”. Vedremo se Jannik avrà motivazioni ulteriori per vincere anche per questo.
In casa Italia ci si può rallegrare perché, oltre all’altoatesino, altri tennisti saranno al via tra le 32 teste di serie. Il riferimento è a Lorenzo Musetti, che ha recuperato dal suo infortunio emerso negli Australian Open, Flavio Cobolli e a Luciano Darderi, grandi interpreti nelle ultime settimane del massimo circuito internazionale.
E quando è previsto il sorteggio del main draw? La cerimonia è prevista lunedì 2 marzo alle 15:00 ora locale, quando in Italia sarà quindi la mezzanotte, ovvero le 00:00 italiane di martedì 3 marzo. E’ prevista la diretta streaming su The Tennis Channel’, che però non è visibile in Italia. Da capire se suoi canali social del torneo ci sarà uno streaming attraverso cui seguirla definizione del tabellone.
Di seguito le teste di serie e il programma del sorteggio:
TESTE DI SERIE ATP INDIAN WELLS 2026
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Novak Djoković
4 Alexander Zverev
5 Lorenzo Musetti
6 Alex de Minaur
7 Taylor Fritz
8 Ben Shelton
9 Félix Auger-Aliassime
10 Alexander Bublik
11 Daniil Medvedev
12 Jakub Menšík
13 Casper Ruud
14 Jack Draper
15 Flavio Cobolli
16 Karen Khachanov
17 Andrey Rublev
18 Alejandro Davidovich Fokina
19 Francisco Cerúndolo
20 Luciano Darderi
21 Frances Tiafoe
22 Jiří Lehečka
23 Tommy Paul
24 Tallon Griekspoor
25 Valentin Vacherot
26 Learner Tien
27 Arthur Rinderknech
28 Cameron Norrie
29 Brandon Nakashima
30 Tomás Martín Etcheverry
31 Arthur Fils
32 Corentin Moutet
SORTEGGIO ATP INDIAN WELLS 2026
Martedì 3 marzo (orario italiano)
Ore 00:00 sorteggio ATP Indian Wells 2026
PROGRAMMA SORTEGGIO ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non è prevista
Diretta streaming: da definire