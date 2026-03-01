Luciano Darderi: “Aver sconfitto un giocatore forte sulla terra come Baez mi dà grande soddisfazione”

Altra finale nel giro di poche settimane per Luciano Darderi. L’italo-argentino, dopo essersi spinto all’atto conclusivo dell’ATP250 di Buenos Aires, replica a Santiago del Cile. Nello swing sudamericano, Darderi ha dato dimostrazione della sua consistenza, replicando lo stesso risultato che c’era stato nella capitale argentina contro Sebastian Baez.

I due, infatti, si erano incrociati nel penultimo atto e Luciano aveva messo in mostra le sue qualità tecniche e mentali. Una differenza più marcata si è espressa sulla terra rossa cilena, vista l’affermazione sullo score di 6-4 6-3 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Un match che rappresenta uno spaccato della maturazione di Darderi in questo 2026.

“Sebastian è un avversario tosto“, ha dichiarato a caldo. “Abbiamo già giocato tre volte quest’anno. È un giocatore straordinario sulla terra battuta. Ha vinto più di sei o sette titoli. Quindi è sempre una partita difficile contro di lui. Sono molto contento di questo risultato“, ha concluso.

Sul cammino di Darderi, in finale, ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann, a sorpresa vittorioso contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.1 del seeding). L’italo-argentino è in vantaggio nei precedenti col teutonico, ricordando il successo nei quarti di finale dell’ATP di Cordoba di due anni fa, quando il tutto si risolse in due parziali.