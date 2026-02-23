Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiOlimpiadi Parigi 2024Sport Invernali

Medagliere complessivo Parigi 2024 + Milano Cortina 2026: Italia sesta, solo 3 nazioni con più podi

Pubblicato

50 secondi fa

il

Francesca Lollobrigida
Francesca Lollobrigida / Lapresse

L’Italia si conferma al vertice dell’olimpismo mondiale. Se sommiamo i medaglieri di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026, il Bel Paese occupa la sesta posizione complessiva con 22 ori, 19 argenti e 29 bronzi. Solo USA, Cuna e Francia hanno collezionato più medaglie totali rispetto agli azzurri. Ancora una volta rimane davanti quella che può ormai venire considerata una bestia nera: l’Olanda.

MEDAGLIERE TOTALE PARIGI 2024 + MILANO CORTINA 2026

# Paese Sigla O A B T.
1 Stati Uniti USA 52 56 51 159
2 Cina CHN 45 31 30 106
3 Giappone JPN 25 19 25 69
4 Paesi Bassi NED 25 14 15 54
5 Francia FRA 24 35 28 87
6 Italia ITA 22 19 29 70
7 Norvegia NOR 22 13 14 49
8 Australia AUS 21 21 17 59
9 Germania GER 20 23 16 59
10 Gran Bretagna GBR 17 23 30 70
11 Corea del Sud KOR 16 13 13 42
12 Canada CAN 14 14 20 48
13 Svezia SWE 12 10 7 29
14 Nuova Zelanda NZL 10 9 4 23
15 Uzbekistan UZB 8 2 3 13
16 Svizzera SUI 7 11 13 31
17 Austria AUT 7 8 8 23
18 Ungheria HUN 6 7 6 19
19 Spagna ESP 6 4 11 21
20 Cechia CZE 5 2 3 10
21 Brasile BRA 4 7 10 21
22 Kenya KEN 4 2 5 11
23 Slovenia SLO 4 2 1 7
24 Irlanda IRL 4 0 3 7
25 Iran IRI 3 6 3 12
26 Ucraina UKR 3 5 4 12
27 Romania ROU 3 4 2 9
28 Georgia GEO 3 4 1 8
29 Belgio BEL 3 1 7 11
30 Bulgaria BUL 3 1 5 9
31 Serbia SRB 3 1 1 5
32 Danimarca DEN 2 3 5 10
33 Kazakistan KAZ 2 3 3 8
34 Azerbaigian AZE 2 2 3 7
34 Croazia CRO 2 2 3 7
36 Cuba CUB 2 1 6 9
37 Bahrein BRN 2 1 1 4
38 Cina Taipei TPE 2 0 5 7
39 Hong Kong Cina HKG 2 0 2 4
39 Filippine PHI 2 0 2 4
41 Algeria ALG 2 0 1 3
41 Indonesia INA 2 0 1 3
43 Polonia POL 1 7 6 14
44 Israele ISR 1 5 1 7
45 Giamaica JAM 1 3 2 6
45 Sudafrica RSA 1 3 2 6
45 Thailandia THA 1 3 2 6
48 Etiopia ETH 1 3 0 4
49 Ecuador ECU 1 2 2 5
* Atleti Individuali Neutrali (con passaporto bielorusso) AIN 1 2 1 4
50 Portogallo POR 1 2 1 4
51 Grecia GRE 1 1 6 8
52 Argentina ARG 1 1 1 3
52 Egitto EGY 1 1 1 3
52 Tunisia TUN 1 1 1 3
55 Botswana BOT 1 1 0 2
55 Cile CHI 1 1 0 2
55 Santa Lucia LCA 1 1 0 2
55 Uganda UGA 1 1 0 2
59 Repubblica Dominicana DOM 1 0 2 3
60 Guatemala GUA 1 0 1 2
60 Marocco MAR 1 0 1 2
62 Dominica DMA 1 0 0 1
62 Pakistan PAK 1 0 0 1
64 Turchia TUR 0 3 5 8
65 Messico MEX 0 3 2 5
66 Armenia ARM 0 3 1 4
66 Colombia COL 0 3 1 4
68 Kirghizistan KGZ 0 2 4 6
68 Corea del Nord PRK 0 2 4 6
70 Lituania LTU 0 2 2 4
* Atleti Individuali Neutrali (con passaporto russo) AIN 0 2 0 2
71 Finlandia FIN 0 1 5 6
71 India IND 0 1 5 6
73 Moldavia MDA 0 1 3 4
74 Kosovo KOS 0 1 1 2
74 Lettonia LAT 0 1 1 2
76 Cipro CYP 0 1 0 1
76 Estonia EST 0 1 0 1
76 Fiji FIJ 0 1 0 1
76 Giordania JOR 0 1 0 1
76 Mongolia MGL 0 1 0 1
76 Panama PAN 0 1 0 1
82 Tagikistan TJK 0 0 3 3
83 Albania ALB 0 0 2 2
83 Grenada GRN 0 0 2 2
83 Malesia MAS 0 0 2 2
83 Portorico PUR 0 0 2 2
87 Costa d’Avorio CIV 0 0 1 1
87 Capo Verde CPV 0 0 1 1
87 Squadra Olimpica dei Rifugiati EOR 0 0 1 1
87 Perù PER 0 0 1 1
87 Qatar QAT 0 0 1 1
87 Singapore SGP 0 0 1 1
87 Slovacchia SVK 0 0 1 1
87 Zambia ZAM 0 0 1 1
# Totale # 445 448 500 1393
* N.B.: I siti ufficiali dei rispettivi Giochi Olimpici non conteggiano le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità