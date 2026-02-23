Milano Cortina 2026OlimpiadiOlimpiadi Parigi 2024Sport Invernali
Medagliere complessivo Parigi 2024 + Milano Cortina 2026: Italia sesta, solo 3 nazioni con più podi
L’Italia si conferma al vertice dell’olimpismo mondiale. Se sommiamo i medaglieri di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026, il Bel Paese occupa la sesta posizione complessiva con 22 ori, 19 argenti e 29 bronzi. Solo USA, Cuna e Francia hanno collezionato più medaglie totali rispetto agli azzurri. Ancora una volta rimane davanti quella che può ormai venire considerata una bestia nera: l’Olanda.
MEDAGLIERE TOTALE PARIGI 2024 + MILANO CORTINA 2026
|#
|Paese
|Sigla
|O
|A
|B
|T.
|1
|Stati Uniti
|USA
|52
|56
|51
|159
|2
|Cina
|CHN
|45
|31
|30
|106
|3
|Giappone
|JPN
|25
|19
|25
|69
|4
|Paesi Bassi
|NED
|25
|14
|15
|54
|5
|Francia
|FRA
|24
|35
|28
|87
|6
|Italia
|ITA
|22
|19
|29
|70
|7
|Norvegia
|NOR
|22
|13
|14
|49
|8
|Australia
|AUS
|21
|21
|17
|59
|9
|Germania
|GER
|20
|23
|16
|59
|10
|Gran Bretagna
|GBR
|17
|23
|30
|70
|11
|Corea del Sud
|KOR
|16
|13
|13
|42
|12
|Canada
|CAN
|14
|14
|20
|48
|13
|Svezia
|SWE
|12
|10
|7
|29
|14
|Nuova Zelanda
|NZL
|10
|9
|4
|23
|15
|Uzbekistan
|UZB
|8
|2
|3
|13
|16
|Svizzera
|SUI
|7
|11
|13
|31
|17
|Austria
|AUT
|7
|8
|8
|23
|18
|Ungheria
|HUN
|6
|7
|6
|19
|19
|Spagna
|ESP
|6
|4
|11
|21
|20
|Cechia
|CZE
|5
|2
|3
|10
|21
|Brasile
|BRA
|4
|7
|10
|21
|22
|Kenya
|KEN
|4
|2
|5
|11
|23
|Slovenia
|SLO
|4
|2
|1
|7
|24
|Irlanda
|IRL
|4
|0
|3
|7
|25
|Iran
|IRI
|3
|6
|3
|12
|26
|Ucraina
|UKR
|3
|5
|4
|12
|27
|Romania
|ROU
|3
|4
|2
|9
|28
|Georgia
|GEO
|3
|4
|1
|8
|29
|Belgio
|BEL
|3
|1
|7
|11
|30
|Bulgaria
|BUL
|3
|1
|5
|9
|31
|Serbia
|SRB
|3
|1
|1
|5
|32
|Danimarca
|DEN
|2
|3
|5
|10
|33
|Kazakistan
|KAZ
|2
|3
|3
|8
|34
|Azerbaigian
|AZE
|2
|2
|3
|7
|34
|Croazia
|CRO
|2
|2
|3
|7
|36
|Cuba
|CUB
|2
|1
|6
|9
|37
|Bahrein
|BRN
|2
|1
|1
|4
|38
|Cina Taipei
|TPE
|2
|0
|5
|7
|39
|Hong Kong Cina
|HKG
|2
|0
|2
|4
|39
|Filippine
|PHI
|2
|0
|2
|4
|41
|Algeria
|ALG
|2
|0
|1
|3
|41
|Indonesia
|INA
|2
|0
|1
|3
|43
|Polonia
|POL
|1
|7
|6
|14
|44
|Israele
|ISR
|1
|5
|1
|7
|45
|Giamaica
|JAM
|1
|3
|2
|6
|45
|Sudafrica
|RSA
|1
|3
|2
|6
|45
|Thailandia
|THA
|1
|3
|2
|6
|48
|Etiopia
|ETH
|1
|3
|0
|4
|49
|Ecuador
|ECU
|1
|2
|2
|5
|*
|Atleti Individuali Neutrali (con passaporto bielorusso)
|AIN
|1
|2
|1
|4
|50
|Portogallo
|POR
|1
|2
|1
|4
|51
|Grecia
|GRE
|1
|1
|6
|8
|52
|Argentina
|ARG
|1
|1
|1
|3
|52
|Egitto
|EGY
|1
|1
|1
|3
|52
|Tunisia
|TUN
|1
|1
|1
|3
|55
|Botswana
|BOT
|1
|1
|0
|2
|55
|Cile
|CHI
|1
|1
|0
|2
|55
|Santa Lucia
|LCA
|1
|1
|0
|2
|55
|Uganda
|UGA
|1
|1
|0
|2
|59
|Repubblica Dominicana
|DOM
|1
|0
|2
|3
|60
|Guatemala
|GUA
|1
|0
|1
|2
|60
|Marocco
|MAR
|1
|0
|1
|2
|62
|Dominica
|DMA
|1
|0
|0
|1
|62
|Pakistan
|PAK
|1
|0
|0
|1
|64
|Turchia
|TUR
|0
|3
|5
|8
|65
|Messico
|MEX
|0
|3
|2
|5
|66
|Armenia
|ARM
|0
|3
|1
|4
|66
|Colombia
|COL
|0
|3
|1
|4
|68
|Kirghizistan
|KGZ
|0
|2
|4
|6
|68
|Corea del Nord
|PRK
|0
|2
|4
|6
|70
|Lituania
|LTU
|0
|2
|2
|4
|*
|Atleti Individuali Neutrali (con passaporto russo)
|AIN
|0
|2
|0
|2
|71
|Finlandia
|FIN
|0
|1
|5
|6
|71
|India
|IND
|0
|1
|5
|6
|73
|Moldavia
|MDA
|0
|1
|3
|4
|74
|Kosovo
|KOS
|0
|1
|1
|2
|74
|Lettonia
|LAT
|0
|1
|1
|2
|76
|Cipro
|CYP
|0
|1
|0
|1
|76
|Estonia
|EST
|0
|1
|0
|1
|76
|Fiji
|FIJ
|0
|1
|0
|1
|76
|Giordania
|JOR
|0
|1
|0
|1
|76
|Mongolia
|MGL
|0
|1
|0
|1
|76
|Panama
|PAN
|0
|1
|0
|1
|82
|Tagikistan
|TJK
|0
|0
|3
|3
|83
|Albania
|ALB
|0
|0
|2
|2
|83
|Grenada
|GRN
|0
|0
|2
|2
|83
|Malesia
|MAS
|0
|0
|2
|2
|83
|Portorico
|PUR
|0
|0
|2
|2
|87
|Costa d’Avorio
|CIV
|0
|0
|1
|1
|87
|Capo Verde
|CPV
|0
|0
|1
|1
|87
|Squadra Olimpica dei Rifugiati
|EOR
|0
|0
|1
|1
|87
|Perù
|PER
|0
|0
|1
|1
|87
|Qatar
|QAT
|0
|0
|1
|1
|87
|Singapore
|SGP
|0
|0
|1
|1
|87
|Slovacchia
|SVK
|0
|0
|1
|1
|87
|Zambia
|ZAM
|0
|0
|1
|1
|#
|Totale
|#
|445
|448
|500
|1393
|* N.B.: I siti ufficiali dei rispettivi Giochi Olimpici non conteggiano le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali
