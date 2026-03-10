F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Cina: ‘Luna di miele’ fino al 2007, poi poche soddisfazioni

La diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina di F1 avrà luogo domenica 15 marzo 2026. Sarà però la seconda dopo la lunga pausa intercorsa fra il 2019 e la rinascita del 2024. L’appuntamento è difatti stato oggetto di una lunga assenza causata dalla pandemia e dai suoi strascichi.

La Ferrari ha visto cambiare il proprio rapporto con Shanghai nel corso del tempo. In peggio. Le Rosse hanno vinto tre delle prime quattro edizioni (2004-2007), ma poi si sono imposte solamente una volta nelle successive quindici! Peraltro, nessun pilota si è mai ripetuto. Le affermazioni portano quattro firme differenti.

Lo scorso anno si è quantomeno avvistato un lampo nel cielo cupo, rappresentato dal successo di Lewis Hamilton nella Sprint. Nel suo piccolo – è proprio il caso di dirlo – l’evento è stato epocale. Mai il Cavallino Rampante aveva vinto una mini-gara in precedenza. Conterà il giusto, ma è doveroso sottolinearlo.

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI CINA (18 EDIZIONI)

4 VITTORIE

Rubens Barrichello (2004)

Michael Schumacher (2006)

Kimi Räikkönen (2007)

Fernando Alonso (2013)

1 VITTORIA SPRINT

Lewis Hamilton (2025)

2 POLE POSITION

Rubens Barrichello (2004)

Sebastian Vettel (2018)

2 GIRI VELOCI

Michael Schumacher (2004)

Felipe Massa (2007)

13 PODI

2004 Rubens Barrichello (1°)

2006 Michael Schumacher (1°)

2007 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (3°)

2010 Felipe Massa (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2013 Fernando Alonso (1°)

2014 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2016 Sebastian Vettel (2°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (3°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI IN CINA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 19°

2019 (FERRARI) – 5°

2024 (FERRARI) – 4°

2025 (FERRARI) – Squalificato

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2008 (MC LAREN) – 1° {Pole, Gpv}

2009 (MC LAREN) – 6°

2010 (MC LAREN) – 2° {Gpv}

2011 (MC LAREN) – 1°

2012 (MC LAREN) – 3°

2013 (MERCEDES) – 3° {Pole}

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2015 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2016 (MERCEDES) – 7°

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2018 (MERCEDES) – 4°

2019 (MERCEDES) – 1°

2024 (MERCEDES) – 9°

2025 (FERRARI) – Squalificato {Vittoria nella Sprint}