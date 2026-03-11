F1, statistiche GP Cina 2026: Lewis Hamilton è lo ‘Huangdi’ di Shanghai

Domenica 15 marzo 2026 si disputerà la diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina. Sarà però la prima a tenersi in inverno. Difatti, nel momento della sua nascita (2004), l’appuntamento asiatico era collocato a inizio autunno. È stato poi spostato in primavera dal 2009 e l’ulteriore anticipo, deciso per il 2025, ha fatto sì che quest’anno si corra prima dell’equinozio.

Il contesto sarà, come d’abitudine, l’impressionante autodromo edificato a Jiading, un distretto situato a nord-ovest di Shanghai. Costruito tra il 2003 e il 2004, è dotato di tribune e strutture di supporto mastodontiche. All’epoca della sua realizzazione, costò la bellezza di 450 milioni di dollari. Una cifra spropositata, che tuttavia ha creato un contesto dagli standard elevatissimi.

Lungo 5,5 km, il tracciato concepito dall’onnipresente Hermann Tilke è stato disegnato in maniera tale da seguire la forma del carattere cinese Shang, base del nome Shanghai. Un chiaro omaggio alla megalopoli stessa, colloquialmente chiamata dai locali “Hù” o “Shen”.

I NUMERI DEL GP DI CINA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (6)

Il quarantunenne britannico ha trionfato nel 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019. È peraltro l’unico a poter vantare due affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6)

Il veterano inglese è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Shanghai.

6 – HAMILTON Lewis (08, 11, 14, 15, 17, 19)

2 – ALONSO Fernando (2005, 2013)

1 – RICCIARDO Daniel (2018)

1 – VERSTAPPEN Max (2024)

1 – PIASTRI Oscar (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position a Shanghai.

3 – HAMILTON Lewis (07, 08, 13, 14, 15, 17)

2 – ALONSO Fernando (2005, 2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – VERSTAPPEN Max (2024)

1 – PIASTRI Oscar (2025)

Piloti in attività già saliti sul podio di Shanghai.

9 (6-1-2) – HAMILTON Lewis

5 (2-2-1) – ALONSO Fernando

2 (1-0-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-2-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: MERCEDES (6)

Le Frecce d’Argento si sono imposte con Nico Rosberg (2012, 2016) e Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2019).

Team con più pole position: MERCEDES (7)

La Casa di Stoccarda è stata la più veloce in qualifica con Nico Rosberg (2012, 2016), Lewis Hamilton (2013, 2014, 2015, 2017) e Valtteri Bottas (2019).

Team in griglia con vittorie a Shanghai.

6 – Mercedes

4 – Ferrari

4 – McLaren

3 – Red Bull

Team in griglia con pole position a Shanghai.

7 – Mercedes

4 – Red Bull

3 – McLaren

2 – Ferrari

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 18 GP disputati a Shanghai…

– In 11 occasioni (61,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 15 occasioni (83,3%) il vincitore è partito da una delle prime tre caselle.

– I piloti peggio qualificati capaci di vincere sono stati Michael Schumacher e Daniel Ricciardo, scattati dal 6° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2018.

– In verità, solo 3 volte su 18 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di terzo. Ai due casi appena citati bisogna aggiungere quello di Jenson Button (5° nel 2010).

LE SPRINT DEL PASSATO SONO STATE VINTE DA…

2024 – VERSTAPPEN Max (Red Bull)

2025 – HAMILTON Lewis (Ferrari)

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2005); Ferrari (2013)

HAMILTON Lewis

McLaren (2008, 2012); Mercedes (2014, 2015, 2017, 2019)

EXTRA

– Nelle prime sette edizioni si sono susseguiti sette vincitori diversi! Il primo a ripetersi è stato Lewis Hamilton, nel 2011.

– Hamilton è anche l’unico ad aver realizzato un back-to-back (2014-2015).