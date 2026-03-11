Seguici su
Il primo appuntamento del mondiale di Formula 1 ha aperto una stagione che si preannuncia rivoluzionaria dal punto di vista tecnico.

Intervistato da Beatrice Frangione, Piola sottolinea come il paddock mostri una grande vivacità progettuale tra i team, con soluzioni tecniche diverse e molto interessanti.

Se dal punto di vista ingegneristico il bilancio è positivo, l’aspetto agonistico della gara non ha ancora raggiunto il livello di spettacolo che molti appassionati si aspettavano.

Un’analisi lucida e approfondita direttamente dal paddock di Melbourne, per capire quali potrebbero essere gli sviluppi del nuovo campionato.

