F1 su TV8, GP Cina 2026: gli orari in chiaro del fine settimana

Il Gran Premio di Cina di F1 si terrà domenica 15 marzo. La seconda gara del Mondiale 2026 inizierà alle ore 8:00 europee. Attenzione però, sarà un weekend lungo, poichè comprende anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 4:00 italiane di sabato 14.

Pertanto, questo significa che avremo ben due sessioni di qualifica. La prima, che farà fede per la griglia di partenza della Sprint, avrà luogo alle 8:30 di venerdì 13. Quindi si ripartirà da zero, per stabilire lo schieramento del GP domenicale, alle ore 8:00 nostrane di sabato 14.

Si correrà per la diciannovesima volta a Shanghai. O meglio, a Jiading, situato nei sobborghi della megalopoli cinese. Il circuito, concepito da Hermann Tilke nel 2004, è caratterizzato da infrastrutture mastodontiche, che possono ospitare fino a 200.000 spettatori. I tratti caratteristici sono un lunghissimo rettilineo di 1,2 km e una prima curva dal raggio molto particolare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Cina 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in diretta (Sprint) o in differita gratis e in chiaro (GP) su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 – GP CINA F1 2026

Venerdì 13 marzo

Ore 8:30, Qualifica Sprint (Diretta)

Sabato 14 marzo

Ore 4:00, SPRINT (Diretta)

Ore 8:00, Qualifiche Gran Premio (Diretta)

Domenica 15 marzo

Ore 14:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP CINA F1 2026 – PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

Ore 4:30-5:30, Prove libere

Ore 8:30-9:15, Qualifica Sprint

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 4:00, SPRINT

Ore 8:00-9:00, Qualifiche GP

Domenica 15 marzo (orari italiani)

Ore 8:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP CINA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.