Max Verstappen dopo il Nürburgring: “Ho preso confidenza con la vettura ed è stato davvero divertente”

Max Verstappen è tornato al Nürburgring nella giornata odierna ed ha ottenuto una splendida prestazione con la prorpia Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 schierata da Winward Racing. Nel post gara l’auto è stata rimossa dalla graduatoria per aver utilizzato un treno extra di gomme rispetto a quelle consentite, un errore che ha compromesso una giornata perfetta.

Il 28enne ha ottenuto la prima pole in carriera nell’Inferno Verde e si è distinto in una bellissima lotta contro l’Audi di Christopher Haase nei primi sette giri dell’evento. L’olandese si è alternato al volante con Daniel Juncadella e Jules Gounon, il tridente verrà ricomposto nelle prossime settimane in vista della dodici ore di metà maggio.

Il pluricampione del mondo di F1 ha affermato: “Per me, questo weekend è stato incentrato sul prendere confidenza con la vettura sul Nordschleife. E sì, è stato davvero divertente. Il team mi hanno fatto sentire davvero a mio agio con la vettura. Quindi sì, è stata un’esperienza davvero positiva per me”.

La squalifica non incide sull’obiettivo finale della giornata odierna: prepararsi al meglio per il main eventi del prossimo mese. La Mercedes n. 3 ha dimostrato, come da copione, di poter lottare contro i migliori, un test significativo contro alcuni rivali che si presenteranno anche per il secondo round dell’Intercontinental GT Challenge.

Il n. 3 di Red Bull per la F1 ha usato per la prima volta la Mercedes AMG GT3 EVO al ‘Ring’ dopo aver corso lo scorso anno e vinto con una vettura completamente differente: la Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing.

Max ha chiuso dicendo: “Questo circuito è fantastico. Vedere tutti i tifosi e la loro passione per le corse e per le auto è sempre meraviglioso, sono felice di essere presente. Per me è uno dei circuiti più folli del mondo, in senso positivo. Quest’anno finalmente ho avuto la possibilità di gareggiare”.