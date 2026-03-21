Max Verstappen perde la vittoria al Nürburgring. Squalificata la Mercedes n. 3

Max Verstappen ha perso la seconda affermazione in carriera nel Nürburgring Langstrecken-Serie. L’olandese aveva siglato la competizione tedesca insieme a Daniel Juncadella e Jules Gounon al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 di Winward Racing.

Il quattro volte campione del mondo e la propria formazione sono stati tolti dalla graduatoria per aver utilizzato un treno di gomme extra durante le quattro ore d’azione. La Mercedes n. 3 ha infatti montato sette set contro i sei previsti per la 58. ADAC Barbarossapreis, primo effettivo evento dell’anno nell’Inferno Verde dopo la cancellazione per neve del round di settimana scorsa.

Un comunicato recita: “Durante la revisione di routine della cosiddetta App Tyre da parte della commissione tecnica, si è scoperto che il team aveva usato sette set di pneumatici il giorno della gara invece dei sei consentiti. Gli steward furono quindi costretti a squalificare l’auto. La vittoria è stata ereditata da Dan Harper e Jordan Pepper sulla BMW M4 GT3 dalla ROWE RACING”.

Christian Hohenadel, Team Principal di Winward Racing, ha affermato in merito: “La squalifica fa male. Purtroppo è stato commesso un errore all’interno della squadra che ha costretto i commissari a squalificare la vettura vincente. Per noi, questa è stata la nostra prima uscita come squadra Mercedes-AMG Performance sul Nürburgring Nordschleife. Vorrei chiedere scusa a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi”.

Il trofeo passa quindi nelle mani della BMW M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing di Dan Haper e Jordan Pepper. Il marchio bavarese torna ad imporsi al ‘Ring’ dopo il risultato ottenuto lo scorso giugno durante la ventiquattro ore.