F1, Verstappen a Le Mans con Ford Racing? “Ci piacerebbe molto”

Ford Racing non esclude un coinvolgimento nel breve termine di Max Verstappen nella 24 Ore Le Mans. Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing presente a Spa-Francorchamps per il secondo atto del FIA World Endurance Championship, lascia la porta aperta ad un possibile debutto dell’olandese anche nel Mondiale e nella leggendaria competizione francese.

Il responsabile per tutte le attività sportive del brand statunitense ha affermato ai media presenti in Belgio, tra cui OA Sport, in merito all’eventuale presenza del pilota di F1 sul Circuit de la Sarthe: “Ci piacerebbe molto, ma molte cose devono allinearsi perché ciò accada. Ovviamente sarebbe incredibile per noi anche se non nel 2027. Tutto dipende dai suoi calendari, ma non è escluso che questo accada durante la sua carriera in F1. Si tratta solo di aspettare l’occasione giusta”.

Ford Racing è presente con Red Bull nella masssima formula da quest’anno. Verstappen, critico sui nuovi regolamenti a più riprese, non ha mai nascosto la volontà di correre a Le Mans e nel frattempo si prepara per correre la 24h Nurburgring con una Mercedes AMG GT3 EVO.

In merito Rushbrook, coinvolto nell’Inferno Verde insieme al proprio marchio, ha dichiarato: “Preferiamo che i nostri piloti Ford restino in Ford. Capiamo la scelta che ha fatto ed ammiriamo la sua passione. Amiamo quello che fa per noi in Formula 1 e ci piace come pilota, attualmente questo è il programma giusto per lui”.

Verstappen correrà con una Mercedes AMG GT3 EVO nell’imminente 24h teutonica, mentre la propria squadra (Verstappen Racing) si impegna regolarmente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS con lo stesso modello. Il team ha sfiorato il primo successo a Brands Hatch settimana scorsa nell’opening round di Brands Hatch con Daniel Juncadella e Chris Lulham.