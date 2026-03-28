Marco Bezzecchi penalizzato nel GP degli USA: cos’è successo ad Austin, i motivi della retrocessione e la nuova griglia

Marco Bezzecchi è stato penalizzato di due posizioni sulla griglia di partenza del GP degli USA, terza tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena domenica 29 marzo sul circuito di Austin. La retrocessione riguarderà dunque lo schieramento per il Gran Premio sulla canonica distanza dei 110 km circa e non sulla Sprint Race che scatterà alle ore 21.00 italiane di stasera.

Il motivo della penalità inflitta al leader della classifica generale è legato a un impeding ai danni di Marc Marquez durante il giro veloce nel Q2 delle qualifiche, riscontrato dai commissari di gara dopo un luna consultazione. Marco Bezzecchi scatterà dunque dalla seconda piazzola nella Spint Race di stasera e domani dovrà risalire dalla quarta posizione, mentre sono stati promossi Pedro Acosta (secondo) e Francesco Bagnaia (terzo) alle spalle di Fabio Di Giannantonio.

Sanzionato con la stessa misura e per l’identico motivo anche Luca Marini: il pilota della Honda passerà dalla nona all’undicesima posizione per la gara di domani sera, facendo così avanzare di un posto Fermin Aldeguer (nono) e Ai Ogura (decimo). Di seguito la griglia di partenza per il GP degli USA.

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA MOTOGP 2026 (per la Sprint Race)

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Joan Mir (Honda)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Luca Marini (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Ai Ogura (Aprilia)

12. Enea Bastianini (KTM)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamhaa)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Brad Binder (KTM)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Alex Rins (Yamaha)

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA MOTOGP 2026 (per il Gran Premio)

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia), penalizzato di due posizioni

5. Joan Mir (Honda)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Fermin Aldeguer (Ducati)

10. Ai Ogura (Aprilia)

11. Luca Marini (Honda), penalizzato di due posizioni

12. Enea Bastianini (KTM)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamhaa)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Brad Binder (KTM)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Alex Rins (Yamaha)