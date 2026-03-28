Marco Bezzecchi, che occasione persa…Seconda caduta stagionale: così è difficile vincere il Mondiale

Cominciano ad essere davvero tanti i punti sperperati al sabato da Marco Bezzecchi, che ha raccolto sin qui un quarto posto e due cadute nelle prime tre Sprint del Mondiale MotoGP 2026. Dopo la scivolata a Buriram ed il buon piazzamento a Goiania, quest’oggi è arrivato un nuovo passo falso nelle gare brevi per il romagnolo dell’Aprilia, che si ritrova adesso nella paradossale situazione di non essere il leader del campionato pur avendo vinto i due Gran Premi inaugurali della stagione.

Uno scenario davvero anomalo, facilmente spiegabile con i soli 6 punti collezionati fino a questo momento dal Bez nelle Sprint (su un massimo di 36 disponibili) oltre alla progressiva crescita prestazionale del suo compagno di squadra. Jorge Martin, reduce da una pre-season lontano dai radar in seguito al doppio intervento chirurgico (scafoide e clavicola), sta salendo di colpi tappa dopo tappa ed è balzato adesso addirittura in vetta alla generale grazie al successo odierno.

Bezzecchi ha perso una grande occasione, vedendo sfumare la possibilità di guadagnare punti pesanti su Marc Marquez (protagonista di un incidente con Fabio Di Giannantonio nelle fasi iniziali) e di rimanere saldamente al comando della graduatoria assoluta. Il 27enne nativo di Rimini si è fatto ingolosire dall’ipotesi di andare a prendere la Ducati di Francesco Bagnaia, andando al limite (probabilmente oltre) e pagando a caro prezzo una staccata fuori misura in curva 11.

Il vincitore degli ultimi quattro GP consecutivi in quella fase stava provando a raggiungere Pecco e a resistere dal forcing di uno scatenato Martin, che cominciava ad usufruire del vantaggio della gomma media al posteriore. Per il Bez si tratta della seconda battuta d’arresto su cinque manche stagionali, un trend da interrompere al più presto per poter sperare di giocarsi il Mondiale.