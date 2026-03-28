Jorge Martin impenna per la vittoria e cade a 200 km/h! Il video incredibile

È un Jorge Martin rinato quello visto oggi nei dieci giri della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, al termine di una gara perfetta senza particolari errori, è riuscito a conquistare un successo che mancava da 511 giorni (l’ultima volta fu in Malesia nel 2024), beffando nell’ultimo giro Francesco Bagnaia al termine di una grande rimonta avvantaggiata dalla gomma media.

Grazie a questa vittoria ed alla caduta di Marco Bezzecchi, il campione del mondo 2024 si prende momentaneamente la vetta della classifica piloti, con un vantaggio di un punto proprio sul suo compagno di squadra in Aprilia. Nell’euforia per il ritorno sul gradino più alto del podio però, Martin è stato vittima di una incredibile ed inusuale caduta.

Dopo aver tagliato il traguardo, nel classico giro di rientro ai box, lo spagnolo si è lasciato andare ad un’impennata in pieno rettilineo ad alta velocità. Portato a termine il gesto tecnico, il centauro dell’Aprilia ha poi clamorosamente perso il controllo della sua moto, scivolando per diversi metri sull’asfalto del COTA di Austin. Caduta senza conseguenze per “Martinator” che ha poi potuto proseguire le sue esultanze post vittoria nonostante lo spavento.