Marc Marquez fa strike ad Austin. Sorpasso azzardato, cade e stende Di Giannantonio

Come avvenuto un anno fa, seppur in circostanze totalmente diverse, arriva proprio nella sua Austin il primo vero passo falso stagionale di Marc Marquez. Il fenomeno catalano della Ducati, che aveva già messo a segno uno “zero” in classifica causato però dallo scoppio della gomma posteriore nel GP di Thailandia, si è reso protagonista di un grave errore nella Sprint odierna al COTA che rischia di complicare notevolmente anche la gara di domani.

Il campione del mondo in carica, capace di balzare dal sesto al terzo posto con un’ottima partenza, si è fatto poi sorprendere dalla splendida manovra di Fabio Di Giannantonio nello snake retrocedendo in quarta piazza ma cercando quasi subito il contrattacco. Purtroppo il tentativo di Marquez non è andato a buon fine, generando una doppia caduta fortunatamente senza conseguenze fisiche per entrambi i piloti coinvolti.

Marc ha commesso un errore di valutazione alla staccata di curva 12, frenando molto più tardi di chi lo prevedeva e buttandosi all’interno nella speranza di completare il sorpasso o più probabilmente di perdere meno tempo possibile sfruttando la via di fuga in asfalto all’esterno. L’azzardo non ha pagato ed il 33enne di Cervera ha perso l’anteriore, finendo poi per buttare giù anche l’incolpevole Di Giannantonio.

Vedremo quale sarà la decisione dello Stewards Panel, ma lo spagnolo è il primo a riconoscere di meritare una penalità per l’episodio incriminato e a questo punto sembra inevitabile un long lap penalty singolo o doppio da scontare durante il Gran Premio degli Stati Uniti.