Francesco Bagnaia: “Partire avanti e spingere ha fatto la differenza, peccato per il sorpasso di Martin”

Si conclude con la vittoria di Jorge Martin la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del COTA, ad Austin, lo spagnolo è tornato a vincere una gara corta 511 giorni l’ultima volta (Malesia 2024), concludendo con un sorpasso all’ultimo giro l’inseguimento su Bagnaia.

In una Sprint condizionata dagli errori e dalle cadute, il campione del mondo 2024 ha condotto una gara tatticamente perfetta, guadagnando 12 punti che lo portano in vetta alla classifica piloti. Seconda posizione per Francesco Bagnaia (+0.755) che vede sfumare il sogno della vittoria all’ultimo giro. Risultato comunque positivo per il centauro italiano che centra il primo podio dell’anno dopo un inizio rallentato di stagione.

Ai microfoni di Sky Sport, il bi-campione del mondo della classe regina ha così analizzato la sua prestazione: “Sono contento ma brucia un po’ non aver vinto. Ho fatto la scelta della gomma che secondo noi era quella più giusta. Martin è stato l’unico ad azzardare la media. Ho dato forse troppo nei primi giri però in generale penso che difficilmente saremo arrivati in una condizione migliore a fine gara con la gomma posteriore. Abbiamo fatto fino a qui molto bene”.

Sul ritorno alla competitività: “Questo è un percorso che è iniziato dai test dove riuscivo a trovarmi bene. Nelle prime due gare ho sempre sbagliato i time attack, con questa moto mi vengono difficili. La moto tende a spingere in ingresso, qui abbiamo fatto un passo avanti non sufficiente per la pole. Qui c’è un fattore gomma che ci viene incontro. Le gare fin qui sono state complicate, qui partire avanti e spingere come so fare ha fatto la differenza”.

I rimpianti per il sorpasso di Martin: “Era inaspettato. Ho provato a fare molto forte il primo settore ma non pensavo si sarebbe buttato dentro alla dodici. Avevo staccato forte ma va bene così”.