A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Lillehammer, tv, streaming

Siamo alla resa dei conti: respingere l’ultimo assalto della concorrenza per portare a casa un trofeo che conferirebbe senso pieno ad una stagione in cui brilla il bronzo olimpico. La Coppa del Mondo di sci alpino continua le Finali di Lillehammer con i due SuperG. Le prime a gareggiare saranno le donne alle 10:45, mentre gli uomini partiranno alle 12:30. Sofia Goggia è pronta a giocarsi la Coppa di specialità.

L’azzurra, sulle ali dell’entusiasmo per lo splendido successo conquistato da Laura Pirovano in discesa, spera di chiudere in bellezza respingendo al mittente l’assalto di Alice Robinson. La bergamasca guida la classifica con 449 punti davanti alla neozelandese, seconda a 386, mentre la tedesca Emma Aicher, terza con 304, è già fuori dai giochi.

Lo splendido sabato italiano si era aperto con il successo ottenuto da Dominik Paris nella gara maschile. L’italiano ha preceduto di 19 centesimi il campione olimpico Franjo von Allmen e di sei decimi l’austriaco Vincent Kriechmayr. L’insaziabile Marco Odermatt ha già chiuso i conti ed ha portato a casa il trofeo di specialità per il terzo anno consecutivo.

Giovanni Franzoni, reduce dall’undicesimo posto in libera, punta a far bene e a centrare un nuovo successo per alimentare le proprie possibilità di conquistare uno dei gradini del podio di specialità. L’azzurro occupa la quinta posizione con 240 punti, a poche lunghezze dai tre austriaci (Kriechmayr, Babinski e Haaser) che lo precedono.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà in diretta le due gare. Sarà possibile seguire i due SuperG in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 SuperG femminile Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv Rai 2

Ore 12.30 SuperG maschile Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE KVITFJELL

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

7 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

22 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

23 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

26 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

27 198445 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG MASCHILE KVITFJELL

1 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

2 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

3 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

4 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

18 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

22 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

23 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

25 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

26 6191814 HAGHIGHAT Victor 2007 FRA Dynastar