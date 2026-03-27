Manuel Frigo: “Stagione un po’ di stacco e senza aspettative. Aspetti da migliorare prima degli Assoluti”

Il Meeting di Livorno, disputato dal 19 al 21 marzo, ha consentito a diversi nuotatori di spicco della Nazionale italiana di effettuare un test agonistico nel percorso di avvicinamento verso il grande appuntamento degli Assoluti di Riccione, in programma a metà aprile. Manuel Frigo, che ha ben figurato nelle gare veloci dello stile libero conquistando un terzo posto sui 50 ed un secondo sui 100 metri, ha concesso una breve intervista a Martina Bonacchi andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport.

“Sensazioni abbastanza buone, dai. È una stagione dove sto nuotando meno del solito, sto cercando di divertirmi e anche un po’ riposarmi visto tutte le stagioni passate, però dai, le sensazioni non sono male. Questa era una tappa di passaggio molto importante in vista degli Assoluti e, come dicevo prima, comunque non ho chissà quali aspettative, però la cosa più importante per me resta veramente divertirmi“, dichiara l’esperto sprinter toscano.

“La preparazione sta andando bene, sto nuotando molto meno rispetto a prima, però sta andando bene. Ho fatto un mese in America dove anche lì mi sono divertito e ho anche nuotato, comunque la preparazione sta proseguendo bene. Adesso mancano le ultime tre settimane prima degli Assoluti, ma già in questa gara non sono messo malissimo“, aggiunge Frigo.

Sugli obiettivi del 2026: “Come dicevo prima non ho aspettative, quindi non voglio aspettarmi niente. Quello che viene viene, sarà una stagione con meno aspettative da parte mia. Sicuramente c’è qualcosa da migliorare ancora verso gli Assoluti. Non sono assolutamente pronto. Sicuramente manca un po’ di nuoto sulle braccia, però anche un po’ di riposo“.

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