Nuoto, Benedetta Pilato brillante nelle batterie dei 100 rana ai campionati italiani. Bene Ragaini, Deplano e Lamberti

Calato il sipario sulla sessione mattutina della prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nella vasca romagnola si è iniziato a fare sul serio, proiettandosi poi a quello che accadrà nelle finali, a partire dalle ore 18:00. Una rassegna importante per l’assegnazione dei titoli nazionali, ma anche per la qualificazione agli Europei di Parigi, evento clou di questa stagione.

Nei 50 dorso uomini, privi di Thomas Ceccon, Michel Lamberti (primatista italiano in coabitazione col campione veneto), ha mostrato segnali importanti, stampando sulla piastra il crono di 24″73, l’unico a infrangere il muro dei 25″. Un bel segnale di Lamberti in vista dell’atto conclusivo. Alle sue spalle, da osservare con attenzione Francesco Lazzari (25″06) e Daniele Del Signore (25″11), senza sottovalutare Lorenzo Mora (25″59).

Nei 400 stile libero maschili Alessandro Ragaini si candida per la conquista del titolo. Il marchigiano ha ottenuto il miglior tempo di 3’50″17, controllando la sua azione e gestendo lo sforzo. Alle sue spalle, nell’ordine dei tempi, troviamo Marco De Tullio (3’50″65) e Davide Marchello (3’51″43). Si rivede anche Gabriele Detti (3’51″84) e da osservare con attenzione Filippo Bertoni (3’52″01).

Nei 100 rana donne Benedetta Pilato ha timbrato il cartellino con autorevolezza, andandosi a prendere il primato della graduatoria in 1’06″77 a precedere Lisa Angiolini (1’06″99) e Anita Bottazzo (1’07″82). Sulla base di quanto si è visto nelle batterie battutine, si prospetta un duello tra Pilato e Angiolini per la conquista del successo tricolore e la qualificazione alla rassegna continentale. Più distante Arianna Castiglioni, comunque in finale in 1’08″77.

Nei 50 farfalla uomini Lorenzo Gargani è stato autore del miglior tempo in 23″48 davanti ad Alberto Razzetti (23″73), che ha voluto fare irruzione nella velocità pura per rompere il ghiaccio in questi campionati, e a Federico Burdisso (23″74). Decisamente sottotono la prestazione di Michele Busa (14° in 24″33), mentre Simone Stefanì, specialista di questa distanza in vasca da 25 metri, ha stampato 23″85.

Nelle heat dei 400 misti donne Giada Alzetta ha ottenuto il miglior tempo in 4’46″03, mettendosi alle spalle la classe 2009, Marta Taddei (4’47″86), e Anna Pirovano (4’48″47). Indietro Sara Franceschi (decima in 4’50″75). Nei 50 stile libero Leonardo Deplano ha ben impressionato in 21″99, unico a scendere sotto il limite dei 22″. In seconda e terza posizione Lorenzo Ballarati (22″26) e Giovanni Guatti (22″29). Nell’atto conclusivo ci saranno anche Manuel Frigo (22″37), Lorenzo Zazzeri (22″49) e Alessandro Miressi (22″52).

Nelle serie mattutine degli 800 stile libero donne la 17enne Mahila Spennato ha siglato il miglior crono di 8’44″48, svettando nell’overall. Nella serie 1 ci sarà Simona Quadarella che vorrà imporsi ancora una volta in questa specialità.