Curling, Italia sconfitta dagli USA alle Paralimpiadi: terzo ko per gli azzurri

L’Italia ha perso contro gli USA per 10-1 nel torneo di curling che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ed è così incappata nella terza sconfitta in altrettante partite disputate sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Dopo le battute d’arresto di misura contro la Cina (5-3) e il Canada (9-8), il ko contro gli statunitensi è stato più impattante in termini di punteggio.

Il quartetto tricolore resta all’ultimo posto nella classifica del round robin aperto a dieci squadre e sarà chiamato a invertire la rotta se vorrà concretamente battagliare per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate della fase a girone unico. L’appuntamento di lunedì 9 marzo (ore 09.35) contro la Slovacchia sarà già molto importante in vista delle durissime sfide di martedì contro Norvegia e Gran Bretagna.

Matthew Thums, Sean O’Neill, Katie Verderber, Oyuna Uranchimeg e Dan Rose sono stati più concreti e hanno mostrato una cerca superiorità rispetto alla formazione tricolore composta da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra. Gli americani hanno messo in chiaro le cose tra primo e terzo end, mettendo a segno tre quattro punti, issandosi così sul 7-1 prima di rubare tre mani consecutive da un punto e chiudere i conti in maniera agevole.