Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 9 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, lunedì 9 marzo: nella terza giornata di finali spazio esclusivamente allo sci alpino, con il superG, che metterà in palio 6 titoli, equalente divisi tra uomini e donne.

L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nello sledge hockey ci sarà Italia-Cina.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI

Lunedì 9 marzo

9:00 Sci alpino, superG femminile VI (MAZZEL Chiara, VOZZA Martina)

A seguire Sci alpino, superG femminile standing

A seguire Sci alpino, superG femminile sitting

A seguire Sci alpino, superG maschile VI (BERTAGNOLLI Giacomo)

A seguire Sci alpino, superG maschile standing (PELIZZARI Federico, BENDOTTI Davide, PALLA Luca)

A seguire Sci alpino, superG maschile sitting (DE SILVESTRO René)

9:35 Curling, round robin a squadre: Svezia-Stati Uniti, Canada-Lettonia, Slovacchia-Italia, Corea-Gran Bretagna

10:05 Sledge hockey, Gruppo A: Cina-Italia

13:35 Sledge hockey, Gruppo B: Cechia-Slovacchia

14:35 Curling, round robin doppio misto: Lettonia-Giappone, Italia-Gran Bretagna, Stati Uniti-Cina, Corea-Estonia

17:05 Sledge hockey, Gruppo A: Germania-Stati Uniti

18:35 Curling, round robin a squadre: Corea-Slovacchia, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Lettonia, Norvegia-Cina

20:35 Sledge hockey, Gruppo B: Giappone-Canada

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.