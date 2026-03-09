Milano Cortina 2026ParalimpiadiSport in tv
Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 9 marzo, tv, streaming, italiani in gara
Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, lunedì 9 marzo: nella terza giornata di finali spazio esclusivamente allo sci alpino, con il superG, che metterà in palio 6 titoli, equalente divisi tra uomini e donne.
L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nello sledge hockey ci sarà Italia-Cina.
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI
Lunedì 9 marzo
9:00 Sci alpino, superG femminile VI (MAZZEL Chiara, VOZZA Martina)
A seguire Sci alpino, superG femminile standing
A seguire Sci alpino, superG femminile sitting
A seguire Sci alpino, superG maschile VI (BERTAGNOLLI Giacomo)
A seguire Sci alpino, superG maschile standing (PELIZZARI Federico, BENDOTTI Davide, PALLA Luca)
A seguire Sci alpino, superG maschile sitting (DE SILVESTRO René)
9:35 Curling, round robin a squadre: Svezia-Stati Uniti, Canada-Lettonia, Slovacchia-Italia, Corea-Gran Bretagna
10:05 Sledge hockey, Gruppo A: Cina-Italia
13:35 Sledge hockey, Gruppo B: Cechia-Slovacchia
14:35 Curling, round robin doppio misto: Lettonia-Giappone, Italia-Gran Bretagna, Stati Uniti-Cina, Corea-Estonia
17:05 Sledge hockey, Gruppo A: Germania-Stati Uniti
18:35 Curling, round robin a squadre: Corea-Slovacchia, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Lettonia, Norvegia-Cina
20:35 Sledge hockey, Gruppo B: Giappone-Canada
PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10).
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.