Bis dell’Italia sulla Gran Bretagna, azzurri in vetta al girone. Niang trascinatore

Terza vittoria e leadership nel girone D per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Al Modigliani Forum, strapieno, gli azzurri di Luca Banchi battono per 84-75 una Gran Bretagna volitiva più che all’andata, ma che cede di fatto nell’ultimo quarto. Saliou Niang è splendido con 23 punti e una precisione quasi totale dal campo (10/12 da due), ma è importante pure il contributo di John Petrucelli (13). Dall’altra parte 17 di Quinn Ellis e 15 di Carl Wheatle, due che il campionato italiano lo conoscono bene. Azzurri ora a 3-1 nel girone, con Lituania e Islanda a 2-2 e Gran Bretagna a 1-3.

I primi due sono di Belo in schiacciata, ma risponde in appoggio Tessitori. Il problema iniziale è la difesa sul duo Ellis-Belo, che porta la Gran Bretagna sul 2-7. La risposta? Facile: Saliou Niang, due 2+1 che fanno saltare il pubblico del Modigliani Forum, poi il passaggio dietro la schiena per l’appoggio di Tessitori ed è 10-7. Il parziale finisce sul 10-0, poi Williams e Nelson (da tre) rimettono il match in parità. Di fatto è un match di parziali: Ellis segna altri tre punti (separatamente), poi i britannici salgono sul 13-18 solo per subire un altro recupero a trazione Niang. Hesson segna da tre, Petrucelli risponde, è 21-21 dopo 10 minuti.

L’inizio del secondo periodo, in cui le polveri si bagnano per molti, vede emergere Della Valle, che però non è particolarmente seguito dagli altri azzurri se si eccettua Akele. Arriva così una fiammata di Wheatle che riporta avanti la Gran Bretagna e, a 6’13” dall’intervallo, costringe Banchi a chiamare timeout. Questo non ferma Wheatle, ma l’ingresso di Mannion è buono per gli azzurri, che ritrovano alti giri del motore in attacco. Dal 31-35, all’atto pratico, si trova un parziale di 12-1 con Niang che rientra e ricomincia a prendere, correre, rubare, schiacciare, fare insomma qualsiasi cosa. La prima metà di gara si chiude sul 43-38.

Alla ripartenza l’Italia va forte, anzi fortissimo: con la tripla di Della Valle arriva il primo vantaggio in doppia cifra (+10). C’è però qualche persa di troppo: ne approfittano Belo e Hesson, -3. Ci pensano Niang e Akele a ricostituire un divario, ma sia Ellis che Hesson puntano sui problemi che Della Valle ha in difesa e, sul 52-50, c’è un altro timeout da parte di Banchi. Non basta, però, a fermare il momento positivo britannico: Yeboah segna da tre, Ellis attacca Spissu e guadagna due liberi: 1/2, parità a 13′ dalla fine. Banchi mette dentro Flaccadori, lui risponde presente con la tripla del +4 (58-54), Adamu colpisce da tre, ma è il momento dei protagonisti ancora non visti più di tanto: Spissu e Tonut, con il secondo che da tre determina il 64-59 a 10′ dal termine.

Dopo due liberi di Flaccadori arriva l’antisportivo di Adamu su Petrucelli, che fallisce sì il doppio giro in lunetta che ne deriva, ma si fa perdonare con il tiro da tre del nuovo +10 (69-59). Lo stesso ex Trapani si produce in una transizione 1 contro 0 con appoggio del +12. Si inizia a sbagliare parecchio e ad andare altrettanto in lunetta, poi Wheatle s’inventa una tripla vitale per gli ospiti (73-66) a 5′ dalla fine. Niang scrive 21 con il +9 in semigancio, Mannion ristabilisce le distanze e a -4’12” è timeout britannico. Serve a poco: transizione di Mannion, appoggio di Tonut e sono quasi titoli di coda. C’è spazio per un po’ di spettacolo di Niang con tutto il possesso e fadeaway del +13. Finisce 84-75.

ITALIA-GRAN BRETAGNA 84-75

ITALIA – Della Valle 10, Spissu 2, Mannion* 9, Tonut* 5, Flaccadori 5, Tessitori* 9, Ricci 2, Procida*, Niang* 23, Suigo, Akele 6, Petrucelli 13. All. Banchi

GRAN BRETAGNA – Olaseni, Ellis* 19, Adamu 6, Nelson 3, Watson-Gayle ne, Uduje, Belo* 7, Yeboah* 4, Hesson* 12, Wheatle* 15, Akin 4, Williams 5. All. Steutel