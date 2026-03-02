Basket femminile, Reyer Venezia e Schio si affrontano nella sfida decisiva per le Final 6 di Eurolega

È un match da dentro o fuori quello che metterà di fronte l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio martedì 3 marzo, con palla a due fissata al Taliercio alle ore 19.30. La serie, in totale parità (1-1) propone ora la decisiva gara-3 al termine della quale conosceremo quale squadra italiana proseguirà il suo viaggio nelle Final Six dell’Eurolega femminile 2025-2026.

Dopo la vittoria di Schio in trasferta in gara-1, la Reyer è riuscita con la forza a pareggiare i conti nel secondo confronto che poteva già risultare decisivo. Entrambe le compagine sono riuscite a vincere in trasferta, dimostrando l’inesistenza del fattore campo e l’incredibile equilibrio di questa serie. Ora però Venezia vuole sfruttare la spinta del suo pubblico per approdare nelle Final 6 della competizione europea per la prima volta nella sua storia.

Dall’altra parte però ci sarà una Schio rabbiosa, che non è riuscita a chiudere i conti tra le mura amiche sei giorni fa. Saranno, in sintesi, 40 minuti di battaglia pura tra due squadre che si conoscono bene e che faranno di tutto pur di ottenere la qualificazione. Occhi puntati soprattutto su Joyner Holmes, grande protagonista della vittoria Reyer con 19 punti, e su Jessica Shepard, per distacco la migliore tra le fila di Schio.