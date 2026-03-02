Basket: Lituania, vendetta sull’Islanda e seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Dopo aver subito una clamorosa rimonta dal +21 nell’ultimo quarto, la Lituania si vendica in tutti i sensi sconfiggendo l’Islanda per 99-82 alla Svyturio Arena di Klaipeda nella quarta partita della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, che si giocheranno in Qatar. Grande protagonista Ignas Brazdeikis, che assomma 27 punti ed è il mattatore assoluto di oggi, anche di fronte ai 23 di Kristinn Palsson.

Un match, questo, deciso soprattutto dal primo quarto, e in particolare dai sette punti consecutivi di Sargiunas che precedono un’affondata nella quale è protagonista in particolar modo Geben fino al 26-14 ancora di Sargiunas (9 punti). Poi inizia a colpire Brazdeikis, che da solo realizza 10 punti nel secondo periodo e regala ai baltici il 52-33.

Di fatto, i secondi due quarti, grazie all’ottima vena offensiva lituana, sono sostanzialmente accademia o qualcosa di simile. Una testimonianza, questa, data anche dal fatto che è vero che l’Islanda non si gioca neppure così male le sue carte, ma ha davanti una squadra puramente più forte. A un certo punto il vantaggio arriva anche sul +26, poi i lituani non accelerano ulteriormente e il solo Sargiunas gioca più di 30 minuti (31’40”).

LITUANIA-ISLANDA 99-82

LITUANIA – Blazevic* 8, Normantas 9, Brazdeikis* 27, Tubelis 11, Geben 4, Kariniauskas ne, Bendzius 2, Jogela 9, Zemaitis* 3, Kacinas* 6, Sargiunas* 18, Rubstavicius 2. All. Kurtinaitis

ISLANDA – Steinarsson* 4, Henningsson 7, Gudmundsson* 6, Alexandersson ne, Thorbjarnarson 2, Fridriksson* 15, Olafsson 2, Palsson* 23, Nathanaelsson 1, Petursson ne, Hlinason* 15, Thrastarson 7. All. Pedersen