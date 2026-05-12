Basket, Luka Doncic rinuncia alle qualificazioni mondiali con la Slovenia. “Priorità alle mie figlie”

Rischia di complicarsi il cammino della Slovenia verso i Campionati Mondiali di basket 2027, in seguito all’annuncio odierno della sua stella Luka Doncic. Il fenomeno nativo di Lubiana, archiviata ufficialmente la stagione NBA dei suoi Los Angeles Lakers con la sconfitta 4-0 nella semifinale della Western Conference contro gli Oklahoma City Thunder, ha spiegato tramite una storia Instagram che non giocherà quest’estate con la maglia della nazionale slovena in occasione delle prossime due finestre FIBA (la prima a inizio luglio, la seconda a fine agosto) dedicate alle qualificazioni per la Coppa del Mondo.

Doncic, ai box dallo scorso 2 aprile per un infortunio alla coscia che non gli ha consentito di giocare i playoff, ha chiarito il motivo della sua decisione: “Amo le mie figlie più di ogni altra cosa al mondo e saranno sempre la mia priorità. Mentre continuo a lavorare per ottenere l’affidamento congiunto, sono stato costretto a prendere una decisione difficile tra giocare per la nazionale slovena e stare con loro quest’estate. Sfortunatamente per me è stato molto difficile poterle vedere negli ultimi otto mesi“.

Il miglior realizzatore dell’ultima regular season NBA, capace di trascinare a soli 18 anni la Slovenia sul trono d’Europa nel 2017, ha aggiunto: “Ho dato tutto per rappresentare la Slovenia e sono deluso dal fatto di non poter giocare per il mio Paese quest’estate. In questo momento però le mie figlie e le mie responsabilità da padre sono la mia priorità“.

La selezione slovena dovrà dunque fare a meno di Doncic (alle prese dallo scorso inverno con una spinosa disputa legale con la sua ex fidanzata e madre delle sue figlie) per tutto il percorso di qualificazione ai Mondiali, anche se in questo momento occupa la prima posizione nel gruppo H con tre vittorie ed una sconfitta (contro l’Estonia) dopo quattro giornate in attesa di incrociare tra le altre Francia e Finlandia nella seconda fase.