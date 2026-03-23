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Nuoto

Lorenzo Zazzeri: “Ho quasi 32 anni, ma continuo a migliorare. Lavoro sulla seconda vasca dei 100”

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4 minuti fa

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Lorenzo Zazzeri
Lorenzo Zazzeri / LaPresse

In occasione del Meeting di Livorno è andata in onda una puntata speciale di Swim Zone, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: Martina Bonacchi ha intervistato Lorenzo Zazzeri, che ha fatto un primo bilancio a poco più di tre settimane dai Campionati Italiani Assoluti.

Le prime impressioni dopo le gare labroniche: “Buone sensazioni, 49″2 in questo momento della stagione è un tempo molto solido, che conferma quanto di buono sto facendo in allenamento. Sto trovando un’ottima continuità di rendimento, sia in vasca che nella gestione delle energie durante la giornata fuori, e quindi questo mi permette di avere anche più energia nonostante il carico di lavoro“.

Il bilancio dell’inizio della stagione: “La preparazione sta andando molto bene, mi sembra di avere anche più resistenza. Sto costruendo molta resistenza per il ritorno nei 100, è un qualcosa che, se vogliamo, potrebbe sembrare anche un pochino atipico per un atleta maturo come me. Ormai ad agosto compirò 32 anni, però sembra che più tempo passi e più migliori“.

L’azzurro è alla continua ricerca della perfezione: “C’è sempre qualcosa da migliorare, non bisogna mai sedersi, perché altrimenti si è finiti nello sport. Sicuramente posso migliorare nella ricerca della massima fluidità prima di partire durante la nuotata, nel senso che sto cercando di affinare la mia capacità di annullare i pensieri“.

Livorno come transizione verso i prossimi appuntamenti: “Rappresenta una tappa importante, è un test che ci voleva all’interno della mia preparazione, perché era da tempo che non gareggiavo, quindi tre mesi senza competizioni si sentono, e volevo delle buone conferme in vista di queste ultime settimane di preparazione“.

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