Italia da record nel ranking ATP: quattro azzurri in top-20 da oggi

Sarà ricordato come un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta da quando esiste il ranking ATP (1973), il Bel Paese può vantare ben quattro giocatori contemporaneamente tra i primi 20 del mondo: Jannik Sinner (n.2), Lorenzo Musetti (n.5), Flavio Cobolli (n.14) e Luciano Darderi (n.18). Un traguardo mai raggiunto prima, che certifica in maniera inequivocabile la profondità e la qualità del movimento azzurro.

A fare da traino è un campione straordinario come Sinner, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Indian Wells, simbolo di una leadership tecnica e mentale che ha portato l’Italia ai vertici del tennis mondiale. Attorno a lui, però, cresce una generazione ambiziosa e competitiva: Musetti ha ormai consolidato il suo status tra i migliori, Cobolli continua la sua scalata con risultati sempre più convincenti, mentre Darderi completa uno storico quartetto grazie al suo ingresso tra i primi 20, reso possibile anche dagli ultimi incastri di classifica.

Proprio Darderi è diventato così il quattordicesimo italiano nell’era ATP a entrare in top 20, un dato che testimonia una tradizione importante ma mai così ricca come oggi. Se in passato il tennis azzurro si era affidato a singole eccellenze, ora può contare su un gruppo solido e distribuito ai massimi livelli.

In cima a questa evoluzione resta Jannik, primo italiano della storia a raggiungere la posizione di numero 1 del mondo, traguardo conquistato il 10 giugno 2024 e mantenuto a lungo con straordinaria continuità. Prima di lui, solo Adriano Panatta era riuscito a spingersi fino al numero 4 del ranking, mentre Musetti ha potuto fregiarsi recentemente dell’ingresso in top-5.

Matteo Berrettini, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini hanno contribuito, nel tempo, a costruire le fondamenta di questo movimento. A loro si aggiungono giocatori come Paolo Bertolucci, Marco Cecchinato, Andrea Gaudenzi, Andreas Seppi, Omar Camporese e Renzo Furlan, tutti capaci di spingersi tra i primi 20.

Oggi, però, la differenza è evidente: non più exploit isolati, ma un sistema che produce continuità, talento e risultati. Il record menzionato non è soltanto un numero, ma la fotografia di un movimento nel suo momento più alto. E, considerando l’età e il potenziale dei protagonisti, potrebbe essere solo l’inizio.