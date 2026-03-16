Jannik Sinner stabilisce un record nei Masters 1000: nemmeno i Big3 ci erano riusciti

Il deserto della California ha incoronato per la prima volta Jannik Sinner, che ha conquistato il Masters1000 di Indian Wells superando in finale Daniil Medvedev con un doppio tie-break (7-6 (6), 7-6 (4)). Un successo costruito con pazienza e nervi saldi sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, al termine di una sfida intensa, ben più combattuta di quanto suggerisca il punteggio finale.

Per l’altoatesino si tratta del titolo numero 25 in carriera nel circuito maggiore, un traguardo che consolida una supremazia ormai evidente nei confronti del russo: nove vittorie nelle ultime dieci sfide dirette. Eppure, la finale californiana è stata tutt’altro che una formalità. Sinner ha dovuto rimontare uno svantaggio pesante nel tie-break del secondo set, recuperando da 0-4 e dimostrando una maturità agonistica sempre più marcata.

Il successo a Indian Wells arricchisce una collezione già straordinaria: è il sesto trofeo Masters 1000 per il numero due del mondo, tutti conquistati sul cemento, la sua superficie preferita. Ma il dato che impressiona maggiormente è un altro: aggiungendo anche Australian Open, US Open e le ATP Finals, Sinner entra in una cerchia ristrettissima di campioni capaci di vincere tutti i grandi eventi sul duro.

Prima di lui, ci erano riusciti soltanto Roger Federer e Novak Djokovic. Ma l’italiano ha fatto ancora meglio in termini di precocità: a 24 anni e 7 mesi ha completato l’opera, battendo nettamente i tempi dei due fuoriclasse, che avevano raggiunto lo stesso traguardo ben più avanti con l’età. Roger, infatti, aveva ultimato la serie a Shanghai nel 2014 quando aveva 28 anni, mentre Nole aveva centrato questo obiettivo a Cincinnati nel 2018 oltre i 30.

Non è l’unico record. Con il trionfo californiano, Sinner è diventato il primo giocatore nella storia a infilare due Masters 1000 consecutivi senza concedere nemmeno un set, dopo il successo di Parigi 2025. Un’impresa mai riuscita nemmeno ai dominatori dell’era moderna, a conferma di un momento di forma e continuità che riscrive i parametri del circuito.