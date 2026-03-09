ATP Indian Wells 2026, Andrea Vavassori avanza agli ottavi in doppio in coppia con Alexander Erler

Andrea Vavassori, assieme all’austriaco Alexander Erler, approda agli ottavi di finale del torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia, in tabellone come alternate, supera il britannico Luke Johnson ed il polacco Jan Zielinski, accreditati dell’ottava testa di serie, sconfitti in rimonta con lo score di 6-7 (5) 7-5 [10-8] dopo un’ora e 52 minuti di gioco. Al prossimo turno la sfida sarà contro gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni.

Nel primo set i servizi sono dominanti fino all’undicesimo game, quando invece Erler e Vavassori vanno sotto 15-40: l’azzurro e l’austriaco annullano tre palle break consecutive, salvandosi al deciding point. Si va così al tiebreak: assoluto equilibrio fino al 4-4, poi Johnson e Zielinski conquistano un minibreak di margine, ma lo restituiscono subito. Dal 5-5, però, sono ancora il britannico ed il polacco ad avere lo spunto decisivo, per il 7-5 in 49 minuti.

Nella seconda frazione canovaccio simile a quello della prima: servizi inattaccabili fino al 4-4, poi nel nono game Erler e Vavassori si procurano due break point sul 30-40, ma non li sfruttano. Di lì a breve, invece, arrivano tre match point di fila per Johnson e Zielinski, che nel decimo gioco si portano sul 15-40 in risposta. L’azzurro e l’austriaco si salvano e griffano il 5-5. La partita cambia improvvisamente volto: nell’undicesimo game dal 30-15 per il britannico ed il polacco, arrivano sette punti consecutivi di Erler e Vavassori, che strappano la battuta agli avversari e poi pareggiano i conti sul 7-5 in 48 minuti.

Nel match tiebreak i punti consecutivi di Erler e Vavassori diventano 9, con l’austriaco e l’azzurro che scappano subito sul 2-0, per poi dominare la scena in maniera incontrastata, con 5 punti di fila che li portano dal 2-1 al 7-1. Poco dopo arrivano 7 match point consecutivi sul 9-2: Johnson e Zielinski riescono ad annullare i primi 6, arrivando fino all’8-9, ma la settima occasione è quella buona per Erler e Vavassori per staccare il pass per gli ottavi sul 10-8 dopo un quarto d’ora.

Le statistiche riflettono l’estremo equilibrio visto in campo: Erler e Vavassori vincono 83 punti contro i 78 degli avversari, sfruttando una delle tre palle break avute a disposizione e cancellando tutte le sei occasioni concesse ai rivali. Johnson e Zielinski fanno meglio in quanto a resa con la prima in campo, 80%-72%, mentre l’austriaco e l’azzurro sono più bravi sulla seconda, 74%-53%-.