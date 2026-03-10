Errani/Vavassori-Krawczyk/Skupski si vedrà in tv? Orario ATP Indian Wells 2026 e streaming

La terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, si aprirà questa sera ad Indian Wells, in California (Stati Uniti): sarà al via la coppia detentrice del titolo, composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori.

Nella giornata di martedì 10 marzo, per il primo turno del tabellone di doppio misto, la coppia italiana, accreditata della quarta testa di serie, affronterà la coppia composta dalla statunitense Desirae Krawczyk e dal britannico Neal Skupski.

L’incontro di doppio misto sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 21.00 italiane, sullo Stadium 6, e si giocherà dopo un congruo riposo concesso a Vavassori, impegnato anche nel doppio maschile. Il doppio tra Errani/Vavassori e Krawczyk/Skupski del torneo di Indian Wells non sarà trasmesso in diretta tv, così come la diretta streaming non sarà prevista.

CALENDARIO DOPPIO MISTO INDIAN WELLS 2026

Martedì 10 marzo

Stadium 6 – Dalle ore 21.00 italiane

Evan King / Jelena Ostapenko (Stati Uniti / Lettonia) – Belinda Bencic / Flavio Cobolli (Svizzera / Italia)

A seguire

Manuel Guinard / Kristina Mladenovic (Francia, WC) – Aleksandra Krunic / Mate Pavic (Serbia / Croazia, 2)

A seguire, dopo un congruo riposo

Sara Errani / Andrea Vavassori (Italia, 4) – Desirae Krawczyk / Neal Skupski (Stati Uniti / Gran Bretagna)

PROGRAMMA DOPPIO MISTO INDIAN WELLS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.