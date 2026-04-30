Tennis
Quanti punti ha già guadagnato Sinner su Alcaraz: il distacco minimo e massimo a Madrid
Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, dato che l’anno scorso rientrò a Roma, e ne ha già incamerati 400 nel torneo in altura sulla terra battuta spagnola.
Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciata lunedì 20 aprile, infatti, l’azzurro aveva 390 punti di margine sull’iberico, che a sua volta non scarterà punti lunedì 4 maggio, dato che lo scorso anno saltò il torneo iberico, essendosi infortunato sempre a Barcellona, ma ora il gap tra i due è già di 790 punti.
Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con sconfitta in semifinale, l’azzurro finirebbe il torneo di Madrid proprio con 790 punti di vantaggio sullo spagnolo, mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo finale, il divario sarebbe di 1390 punti (1000 per la vittoria del torneo).
In mezzo, inoltre, c’è il caso in cui Sinner perda in finale: l’azzurro accumulerebbe altri 250 punti, portando il margine sull’iberico a 1040. L’azzurro, in ogni caso, allungherà ancora tra Roma e Roland Garros: Sinner scarterà 1950 punti, mentre Alcaraz, che salterà i due tornei citati, ne perderà 3000.
PUNTI IN PALIO TURNO PER TURNO
Semifinali: 400 punti (quelli incamerati finora da Sinner)
Finale: 650 punti
Vittoria del torneo: 1000 punti
DISTCCO MINIMO SINNER-ALCARAZ
790 punti: 13750-12960
DISTACCO MASSIMO SINNER-ALCARAZ
1390 punti: 14350-12960