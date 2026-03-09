LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno Adriatico 2026, la cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore.

Il percorso è lungo 11.5 km, ed è completamente piatto. Al km 5 ci sarà l’unico rilevamento cronometrico, prima di quello del traguardo. La partenza e l’arrivo a Lido di Camaiore sono ormai un abitudine per la Tirreno Adriatico, che ha sempre scelto questa città come sede di partenza e arrivo negli ultimi 13 anni, con undici cronometro (individuali o a squadre) e due tracciati in linea.

Filippo Ganna (partenza alle 15.17) è il favorito per la vittoria. Il verbanese ha vinto la cronometro di apertura della Tirreno Adriatico tre volte (2022, 2023, 2025), in due di queste il percorso era identico a quello di quest’anno. Il corridore della INEOS Grenadiers ha corso in stagione solo la Volta ao Algarve em Bicicleta, corsa a tappe in cui si è imposto nella cronometro di 19.5 km. L’avversario più credibile per l’italiano sembra Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) (partenza alle 13.50). Il messicano ha iniziato la stagione con due tappe e la generale dell’UAE Tour, senza però brillare nella prova contro il tempo in cui ha ottenuto un 25esimo posto. Più che le doti in questa specialità è la grande condizione fisica a renderlo pericoloso.

Attenzione, anche, ad Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) (partenza alle 15.08). Il classe 2001 sta stupendo in questo 2026, in cui ha ottenuto il secondo posto, con una tappa vinta, all’UAE Tour e il terzo posto al Trofeo Laigueglia. Nella stessa cronometro, l’anno scorso, ottenne un quarto posto, ma in generale è sempre stato solido in queste prove, in cui oggi può stupire. Jonathan Milan (Lidl – Trek) (partenza alle 15.18) è ormai uno dei velocisti più forti al mondo, ma è sempre andato forte nelle prove contro il tempo. Nelle prime tappe delle Tirreno Adriatico precedenti, sempre in questa specialità, ha ottenuto un quinto posto (2025) e un terzo nel 2024, migliorre questi risultati è possibile.

Da tanto tempo Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike) (partenza alle 12:46) non ottiene grandi risultatinelle prove contro il tempo, ma non si possono ignorare le sue qualità. Il belga ha ottenuto l’ultima vittoria in questa prova ai campionati nazionali del 2023, vedremo se oggi riuscirà ad ottenere qualcosa di importante. Discorso simile per Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgroe) (partenza alle 15.14), campione olimpico a cronometro nel 2020. Lo sloveno preferisce cronometro più dure, nella tappa odierna può comunque fare bene.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della cronometro della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026. L’inizio è previsto per le 12.40. Buon divertimento!