LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione adatta ai velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Parigi-Nizza 2026. 186.8 km da Épône a Montargis per una frazione che strizza decisamente l’occhio verso i velocisti. Dopo la frazione inaugurale il cui epilogo è stato risolto con uno sprint ristretto vinto a sorpresa dall’americano Luke Lamperti, la giornata dovrebbe sorridere agli sprinter puri, ma attenzione ai possibili ventagli che potrebbero verificarsi nella seconda metà di gara in cui la velocità sarà elevatissima in lunghi tratti esposti all’eventuale vento.

Le principali difficoltà altimetriche saranno prevalentemente concentrate nei primi 110 chilometri. Tre i GPM previsti nell’arco della tappa, con la Côte de Mesnuls (1.3 km al 5.6% di pendenza media) che farà da trampolino di lancio alla possibile fuga di giornata. Dopo circa 80 km spazio alla Côte de Villeconin (1 km al 6.1%), seguita poi da un tratto che presenterà alcuni saliscendi fino Côte du Pressoir (1 km al 6.7% di pendenza media). Si scollinerà ad oltre 70 km dall’arrivo, con le squadre dei velocisti che avranno tutto il tempo per preparare la volata.

Tra i favoriti spiccano l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e la maglia gialla Luke Lamperti (EF Education EasyPost). L’americano, sulle ali dell’entusiasmo, potrà contare sul supporto dell’olandese Marijn van den Berg, altra ruota veloce che potrebbe mettersi a disposizione del compagno di squadra. Tra i velocisti puri spiccano i belgi Milan Menten (Lotto-Intermarchè) e Milan Fretin (Cofidis). Occhi puntati anche sul colombiano Orluis Aular (Movistar), pimpante nella prima tappa, e sui potenti tedeschi Pascal Ackermann (Team Jayco-AlUla) e Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

La seconda tappa della Parigi-Nizza 2026, da Épône a Montargis, inizierà alle 12.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!