CiclismoSport in tvStrada
Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming
Si aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ed arrivo nella località toscana, della lunghezza di 11.5 km. Saranno 167 i corridori al via: il primo partirà alle ore 12.40, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 15.40.
L’edizione numero 61 della Tirreno-Adriatico di ciclismo su strada scatterà con una prova contro il tempo adatta agli specialisti: Filippo Ganna, che oggi partirà alle 15.17, ha vinto la cronometro d’apertura nel 2022, nel 2023 e nel 2025, ed anche quest’anno sarà al via con la maglia di campione italiano della specialità.
La diretta tv della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026 sarà assicurata dalle 15.00 da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 13.05 a Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della prima frazione della manifestazione italiana.
CALENDARIO TIRRENO-ADRIATICO 2026
Lunedì 9 marzo
Prima tappa: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (cronometro individuale, 11.5 km)
Orario partenza primo corridore: 12.40
Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 15.40 circa
PROGRAMMA TIRRENO-ADRIATICO 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: dalle 15.00 Rai 2 HD.
Diretta streaming: dalle 13.05 Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO 2026
1 7 12:40:00 VERSTRYNGE Emiel Alpecin-Premier Tech
2 185 12:41:00 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta
3 225 12:42:00 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility
4 33 12:43:00 BOU Joan Caja Rural – Seguros RGA
5 111 12:44:00 STRONG Corbin NSN Cycling Team
6 12 12:45:00 BILBAO Pello Bahrain – Victorious
7 191 12:46:00 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike
8 121 12:47:00 CALZONI Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
9 103 12:48:00 ARCAS Jorge Movistar Team
10 237 12:49:00 TONEATTI Davide XDS Astana Team
11 207 12:50:00 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team
12 136 12:51:00 TRATNIK Jan Red Bull – BORA – hansgrohe
13 96 12:52:00 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché
14 166 12:53:00 HATHERLY Alan Team Jayco AlUla
15 76 12:54:00 SWIFT Connor INEOS Grenadiers
16 86 12:55:00 THEUNS Edward Lidl – Trek
17 44 12:56:00 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team
18 57 12:57:00 VALGREN Michael EF Education – EasyPost
19 141 12:58:00 IACCHI Alessandro Solution Tech NIPPO Rali
20 177 12:59:00 PEACE Oliver Team Picnic PostNL
21 66 13:00:00 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ United
22 151 13:01:00 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step
23 217 13:02:00 VERMAERKE Kevin UAE Team Emirates – XRG
24 6 13:03:00 PLANCKAERT Edward Alpecin-Premier Tech
25 184 13:04:00 CRESCIOLI Ludovico Team Polti VisitMalta
26 226 13:05:00 KRON Andreas Uno-X Mobility
27 34 13:06:00 FERNÁNDEZ Samuel Caja Rural – Seguros RGA
28 117 13:07:00 SMITH Dion NSN Cycling Team
29 17 13:08:00 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious
30 197 13:09:00 REX Tim Team Visma | Lease a Bike
31 125 13:10:00 GONZÁLEZ David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
32 107 13:11:00 TORRES Albert Movistar Team
33 234 13:12:00 LIVYNS Arjen XDS Astana Team
34 202 13:13:00 KOLZE CHANGIZI Sebastian Tudor Pro Cycling Team
35 134 13:14:00 MOSCON Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe
36 91 13:15:00 DE LIE Arnaud Lotto Intermarché
37 161 13:16:00 VENDRAME Andrea Team Jayco AlUla
38 73 13:17:00 HAIG Jack INEOS Grenadiers
39 83 13:18:00 CONSONNI Simone Lidl – Trek
40 23 13:19:00 STENICO Mattia Bardiani CSF 7 Saber
41 41 13:20:00 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team
42 54 13:21:00 MIHKELS Madis EF Education – EasyPost
43 142 13:22:00 BALMER Alexandre Solution Tech NIPPO Rali
44 173 13:23:00 FAURE PROST Alexy Team Picnic PostNL
45 64 13:24:00 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ United
46 154 13:25:00 REX Laurenz Soudal Quick-Step
47 212 13:26:00 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates – XRG
48 5 13:27:00 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Premier Tech
49 186 13:28:00 SEVILLA Diego Pablo Team Polti VisitMalta
50 224 13:29:00 HOLTER Ådne Uno-X Mobility
51 32 13:30:00 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA
52 113 13:31:00 KOGUT Oded NSN Cycling Team
53 15 13:32:00 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious
54 193 13:33:00 FIORELLI Filippo Team Visma | Lease a Bike
55 123 13:34:00 BAX Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
56 102 13:35:00 ADRIÀ Roger Movistar Team
57 235 13:36:00 SCHRETTL Marco XDS Astana Team
58 203 13:37:00 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team
59 132 13:38:00 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe
60 94 13:39:00 BEULLENS Cedric Lotto Intermarché
61 167 13:40:00 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla
62 77 13:41:00 WELSFORD Sam INEOS Grenadiers
63 84 13:42:00 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek
64 24 13:43:00 TAROZZI Manuele Bardiani CSF 7 Saber
65 43 13:44:00 GUDMESTAD Tord Decathlon CMA CGM Team
66 56 13:45:00 SHAW James EF Education – EasyPost
67 144 13:46:00 GONZÁLEZ Roberto Carlos Solution Tech NIPPO Rali
68 176 13:47:00 VAN DEN BERG Julius Team Picnic PostNL
69 67 13:48:00 ROLLAND Brieuc Groupama – FDJ United
70 155 13:49:00 VAN GESTEL Dries Soudal Quick-Step
71 211 13:50:00 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG
72 4 13:51:00 GOGL Michael Alpecin-Premier Tech
73 187 13:52:00 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta
74 222 13:53:00 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility
75 35 13:54:00 MOLENAAR Alex Caja Rural – Seguros RGA
76 114 13:55:00 NEILANDS Krists NSN Cycling Team
77 13 13:56:00 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious
78 196 13:57:00 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike
79 127 13:58:00 PARISINI Nicolò Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
80 104 13:59:00 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team
81 233 14:00:00 KUZMIN Anton XDS Astana Team
82 204 14:01:00 MOZZATO Luca Tudor Pro Cycling Team
83 137 14:02:00 VAN POPPEL Danny Red Bull – BORA – hansgrohe
84 95 14:03:00 SLOCK Liam Lotto Intermarché
85 163 14:04:00 DE BONDT Dries Team Jayco AlUla
86 74 14:05:00 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers
87 82 14:06:00 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek
88 25 14:07:00 TOLIO Alex Bardiani CSF 7 Saber
89 47 14:08:00 PEDERSEN Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team
90 52 14:09:00 ALBANESE Vincenzo EF Education – EasyPost
91 145 14:10:00 MEO Felix James Solution Tech NIPPO Rali
92 174 14:11:00 FLYNN Sean Team Picnic PostNL
93 63 14:12:00 GENIETS Kevin Groupama – FDJ United
94 153 14:13:00 BASTIAENS Ayco Soudal Quick-Step
95 215 14:14:00 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG
96 3 14:15:00 DILLIER Silvan Alpecin-Premier Tech
97 183 14:16:00 BAIS Mattia Team Polti VisitMalta
98 221 14:17:00 JOHANNESSEN Anders Halland Uno-X Mobility
99 31 14:18:00 GAVIRIA Fernando Caja Rural – Seguros RGA
100 116 14:19:00 SCHULTZ Nick NSN Cycling Team
101 16 14:20:00 VALTER Attila Bahrain – Victorious
102 192 14:21:00 DOULL Owain Team Visma | Lease a Bike
103 126 14:22:00 MEURISSE Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
104 101 14:23:00 QUINTANA Nairo Movistar Team
105 236 14:24:00 SILVA Guillermo Thomas XDS Astana Team
106 206 14:25:00 WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team
107 135 14:26:00 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe
108 97 14:27:00 ZIMMERMANN Georg Lotto Intermarché
109 164 14:28:00 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla
110 75 14:29:00 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers
111 87 14:30:00 WALSCHEID Max Lidl – Trek
112 21 14:31:00 MARCELLUSI Martin Bardiani CSF 7 Saber
113 46 14:32:00 NAESEN Oliver Decathlon CMA CGM Team
114 55 14:33:00 NERURKAR Lukas EF Education – EasyPost
115 146 14:34:00 SAMUDIO Carlos Solution Tech NIPPO Rali
116 175 14:35:00 GAFFURI Mattia Team Picnic PostNL
117 61 14:36:00 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ United
118 157 14:37:00 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step
119 214 14:38:00 GIAIMI Luca UAE Team Emirates – XRG
120 2 14:39:00 DEL GROSSO Tibor Alpecin-Premier Tech
121 182 14:40:00 BAIS Davide Team Polti VisitMalta
122 223 14:41:00 HOELGAARD Markus Uno-X Mobility
123 37 14:42:00 OTRUBA Jakub Caja Rural – Seguros RGA
124 115 14:43:00 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team
125 14 14:44:00 ERMAKOV Roman Bahrain – Victorious
126 195 14:45:00 KIELICH Timo Team Visma | Lease a Bike
127 124 14:46:00 DONOVAN Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
128 105 14:47:00 MORO Manlio Movistar Team
129 232 14:48:00 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team
130 201 14:49:00 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team
131 133 14:50:00 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe
132 93 14:51:00 BERCKMOES Jenno Lotto Intermarché
133 165 14:52:00 FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla
134 72 14:53:00 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers
135 81 14:54:00 CICCONE Giulio Lidl – Trek
136 26 14:55:00 ZANONCELLO Enrico Bardiani CSF 7 Saber
137 42 14:56:00 GAUTHERAT Pierre Decathlon CMA CGM Team
138 51 14:57:00 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost
139 147 14:58:00 VIVIANI Attilio Solution Tech NIPPO Rali
140 171 14:59:00 DEGENKOLB John Team Picnic PostNL
141 65 15:00:00 KENCH Josh Groupama – FDJ United
142 156 15:01:00 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step
143 216 15:02:00 NOVAK Domen UAE Team Emirates – XRG
144 1 15:03:00 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Premier Tech
145 181 15:04:00 MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta
146 227 15:05:00 SKAARSETH Anders Uno-X Mobility
147 36 15:06:00 OLDANI Stefano Caja Rural – Seguros RGA
148 112 15:07:00 FRIGO Marco NSN Cycling Team
149 11 15:08:00 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious
150 194 15:09:00 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike
151 122 15:10:00 AZPARREN Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
152 106 15:11:00 ROMO Javier Movistar Team
153 231 15:12:00 BETTIOL Alberto XDS Astana Team
154 205 15:13:00 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team
155 131 15:14:00 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe
156 92 15:15:00 ARTZ Huub Lotto Intermarché
157 162 15:16:00 COVI Alessandro Team Jayco AlUla
158 71 15:17:00 GANNA Filippo INEOS Grenadiers
159 85 15:18:00 MILAN Jonathan Lidl – Trek
160 22 15:19:00 MAGLI Filippo Bardiani CSF 7 Saber
161 45 15:20:00 MÜHLBERGER Gregor Decathlon CMA CGM Team
162 53 15:21:00 HEALY Ben EF Education – EasyPost
163 143 15:22:00 BONNEU Kamiel Solution Tech NIPPO Rali
164 172 15:23:00 BITTNER Pavel Team Picnic PostNL
165 62 15:24:00 BRAZ AFONSO Clément Groupama – FDJ United
166 152 15:25:00 HAYTER Ethan Soudal Quick-Step
167 213 15:26:00 COSNEFROY Benoît UAE Team Emirates – XRG