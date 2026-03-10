CiclismoStrada
Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari tallona il nuovo leader Del Toro! Tiberi in corsa per il podio
La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di 5,3 chilometri, con tratti in salita in doppia cifra di pendenza per arrivare alle porte di San Gimignano, dove è stata proposta una rampa di 1300 metri al 7% di pendenza media per giungere sul traguardo.
In avvio del settore su strade bianche è stato il grande favorito Mathieu van der Poel a intensificare l’azione a cui hanno risposto in maniera brillante Giulio Pellizzari e Isaac Del Toro. L’olandese ha cercato anche di fare il vuoto, ma l’italiano e il messicano hanno trovato l’intesa per rientrare e i tre rivali sono giunti insieme nel centro cittadino, dove Pellizzari ha lanciato la progressione.
Il nostro portacolori ha preso un po’ di luce, van der Poel lo ha ripreso e ha vinto di mezza ruota nei confronti di Del Toro e di Pellizzari. Scossone importante in classifica generale, visto il ritardo accumulato da Filippo Ganna (ieri trionfatore della cronometro) e dal grosso del gruppo, al termine di una frazione estremamente selettiva e che avrà un peso enorme sull’assegnazione del tanto ambito Tridente, che verrà consegnato domenica pomeriggio a San Benedetto del Tronto.
Isaac Del Toro è il nuovo leader della graduatoria e ha indossato la maglia azzurra con un vantaggio di tre secondi su Pellizzari, 13” sullo statunitense Magnus Sheffield, 18” sullo sloveno Primoz Roglic, 20” su Antonio Tiberi (sesto e in corsa per il podio), 34” su Filippo Ganna. Di seguito la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della seconda tappa, domani (mercoledì 11 marzo) è prevista la terza frazione: 221 km da Cortona a Magliano de’ Marsi, annunciato un arrivato in volata.
CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2026 (dopo la seconda tappa)
1 10 ▲9 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 10 6″ 5:06:01
2 12 ▲10 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 0:03
3 4 ▲1 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 0:13
4 6 ▲2 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 0:17
5 7 ▲2 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:18
6 9 ▲3 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:20
7 16 ▲9 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:31
8 1 ▼7 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 0:34
9 19 ▲10 Romo Javier Movistar Team ,,
10 24 ▲14 Healy Ben EF Education – EasyPost 0:36
11 25 ▲14 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 0:37
12 13 ▲1 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 0:39
13 29 ▲16 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 0:41
14 31 ▲17 Ciccone Giulio Lidl – Trek ,,
15 42 ▲27 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 0:48
16 30 ▲14 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 0:51
17 54 ▲37 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 0:52
18 20 ▲2 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 0:53
19 61 ▲42 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 0:58
20 41 ▲21 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
21 73 ▲52 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 1:03
22 14 ▼8 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 1:06
23 53 ▲30 Bilbao Pello Bahrain – Victorious ,,
24 88 ▲64 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:07
25 97 ▲72 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 1:12
26 98 ▲72 Champoussin Clément XDS Astana Team ,,
27 99 ▲72 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 1:13
28 144 ▲116 van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech 10″ ,,
29 23 ▼6 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 1:16
30 66 ▲36 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:18
31 59 ▲28 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 1:21
32 33 ▲1 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 1:22
33 90 ▲57 Berckmoes Jenno Lotto Intermarché 1:23
34 43 ▲9 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:28
35 2 ▼33 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 1:30
36 112 ▲76 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
37 47 ▲10 García Cortina Iván Movistar Team 1:31
38 101 ▲63 Adrià Roger Movistar Team ,,
39 60 ▲21 Del Grosso Tibor Alpecin-Premier Tech 1:33
40 11 ▼29 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:34
41 58 ▲17 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 1:36
42 72 ▲30 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 1:38
43 152 ▲109 Toneatti Davide XDS Astana Team 1:46
44 78 ▲34 Geniets Kevin Groupama – FDJ United 1:47
45 81 ▲36 Bagioli Andrea Lidl – Trek 1:49
46 94 ▲48 Gautherat Pierre Decathlon CMA CGM Team 1:56
47 89 ▲42 Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA 2:00
48 102 ▲54 Fernández Samuel Caja Rural – Seguros RGA 2:06
49 69 ▲20 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:11
50 68 ▲18 Covi Alessandro Team Jayco AlUla ,,
51 74 ▲23 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 2:13
52 50 ▼2 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:17
53 133 ▲80 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG ,,
54 92 ▲38 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 2:20
55 55 – Valgren Michael EF Education – EasyPost 2:21
56 95 ▲39 Bais Davide Team Polti VisitMalta ,,
57 111 ▲54 Foldager Anders Team Jayco AlUla ,,
58 107 ▲49 De Pretto Davide Team Jayco AlUla 2:25
59 67 ▲8 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 2:33
60 87 ▲27 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 2:36
61 122 ▲61 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
62 126 ▲64 Quintana Nairo Movistar Team 2:37
63 132 ▲69 Samudio Carlos Solution Tech NIPPO Rali 2:40
64 141 ▲77 Zimmermann Georg Lotto Intermarché 2:47
65 130 ▲65 Strong Corbin NSN Cycling Team 2:51
66 146 ▲80 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber 2:54
67 160 ▲93 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
68 153 ▲85 Bonneu Kamiel Solution Tech NIPPO Rali 2:56
69 80 ▲11 Rex Laurenz Soudal Quick-Step 2:58
70 45 ▼25 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 3:00
71 5 ▼66 Milan Jonathan Lidl – Trek 3:08
72 86 ▲14 Peace Oliver Team Picnic PostNL 3:13
73 44 ▼29 Bittner Pavel Team Picnic PostNL 3:31
74 114 ▲40 Flynn Sean Team Picnic PostNL ,,
75 148 ▲73 Balmer Alexandre Solution Tech NIPPO Rali 3:39
76 147 ▲71 González Roberto Carlos Solution Tech NIPPO Rali 3:57
77 106 ▲29 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 4:07
78 3 ▼75 Walscheid Max Lidl – Trek 4:42
79 8 ▼71 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 4:48
80 22 ▼58 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5:05
81 21 ▼60 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA ,,
82 26 ▼56 Tratnik Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 5:08
83 27 ▼56 Moro Manlio Movistar Team 5:09
84 34 ▼50 Meurisse Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5:11
85 35 ▼50 Frigo Marco NSN Cycling Team 5:12
86 165 ▲79 Stenico Mattia Bardiani CSF 7 Saber ,,
87 36 ▼51 Shaw James EF Education – EasyPost 5:15
88 38 ▼50 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG 5:16
89 39 ▼50 Bettiol Alberto XDS Astana Team 5:17
90 40 ▼50 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team ,,
91 103 ▲12 Beullens Cedric Lotto Intermarché 5:18
92 46 ▼46 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 5:20
93 52 ▼41 De Bondt DriesTeam Jayco AlUla 5:23
94 51 ▼43 Swift Connor INEOS Grenadiers ,,
95 56 ▼39 Degenkolb John Team Picnic PostNL 5:24
96 57 ▼39 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
97 62 ▼35 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 5:27
98 63 ▼35 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
99 70 ▼29 Torres Albert Movistar Team 5:30
100 71 ▼29 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 5:31
101 75 ▼26 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 5:32
102 79 ▼23 Neilands Krists NSN Cycling Team 5:33
103 77 ▼26 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
104 82 ▼22 Germani Lorenzo Groupama – FDJ United 5:34
105 83 ▼22 Slock Liam Lotto Intermarché ,,
106 84 ▼22 Skaarseth Anders Uno-X Mobility 5:35
107 96 ▼11 Smith Dion NSN Cycling Team 5:40
108 100 ▼8 Arcas Jorge Movistar Team 5:42
109 105 ▼4 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 5:44
110 108 ▼2 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 5:45
111 109 ▼2 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
112 110 ▼2 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
113 117 ▲4 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 5:51
114 118 ▲4 Parisini Nicolò Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5:53
115 120 ▲5 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 5:55
116 121 ▲5 Kuzmin Anton XDS Astana Team ,,
117 129 ▲12 Valter Attila Bahrain – Victorious 5:57
118 135 ▲17 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 2″ 5:59
119 131 ▲12 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA ,,
120 136 ▲16 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 6:02
121 138 ▲17 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 6:03
122 137 ▲15 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility ,,
123 142 ▲19 Magnier Paul Soudal Quick-Step 6:07
124 143 ▲19 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 1″ ,,
125 18 ▼107 Giaimi Luca UAE Team Emirates – XRG 6:10
126 150 ▲24 Livyns Arjen XDS Astana Team 6:14
127 17 ▼110 Artz Huub Lotto Intermarché 6:15
128 151 ▲23 Schrettl Marco XDS Astana Team ,,
129 28 ▼101 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 6:17
130 154 ▲24 Barceló FernandoCaja Rural – Seguros RGA ,,
131 32 ▼99 van den Berg Julius Team Picnic PostNL 6:19
132 156 ▲24 Mihkels Madis EF Education – EasyPost ,,
133 37 ▼96 Doull Owain Team Visma | Lease a Bike 6:24
134 48 ▼86 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike 6:29
135 162 ▲27 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 6:34
136 64 ▼72 Haig Jack INEOS Grenadiers 6:35
137 65 ▼72 Gogl Michael Alpecin-Premier Tech 6:36
138 93 ▼45 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 6:47
139 116 ▼23 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 6:59
140 128 ▼12 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 7:04
141 145 ▲4 Faure Prost Alexy Team Picnic PostNL 7:20
142 104 ▼38 Planckaert Edward Alpecin-Premier Tech 7:36
143 76 ▼67 Holter Ådne Uno-X Mobility 8:27
144 49 ▼95 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 8:28
145 163 ▲18 De Lie Arnaud Lotto Intermarché 8:31
146 115 ▼31 Consonni Simone Lidl – Trek 8:42
147 113 ▼34 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 8:55
148 158 ▲10 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 9:23
149 164 ▲15 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 9:34
150 85 ▼65 Theuns Edward Lidl – Trek 9:38
151 127 ▼24 Gaviria Fernando Caja Rural – Seguros RGA 9:40
152 15 ▼137 Welsford Sam INEOS Grenadiers 11:44
153 91 ▼62 Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech 12:26
154 119 ▼35 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 12:42
155 124 ▼31 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 12:44
156 125 ▼31 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
157 134 ▼23 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 12:47
158 139 ▼19 Dillier Silvan Alpecin-Premier Tech 12:53
159 159 – Iacchi Alessandro Solution Tech NIPPO Rali 3″ 13:16
160 157 ▼3 Kolze Changizi Sebastian Tudor Pro Cycling Team 13:17
161 161 – Meo Felix James Solution Tech NIPPO Rali 13:20
162 155 ▼7 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 13:30
163 166 ▲3 Viviani Attilio Solution Tech NIPPO Rali 13:42
164 167 ▲3 Kogut Oded NSN Cycling Team 14:13
165 149 ▼16 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 15:57
166 140 ▼26 van Poppel Danny Red Bull – BORA – hansgrohe 26:00