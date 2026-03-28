Jannik Sinner in finale a Miami! Mostruosa prestazione al servizio contro uno Zverev di lusso

Continua il cammino inarrestabile di Jannik Sinner nei Masters 1000. L’altoatesino raggiunge la finale anche a Miami, centrando la sedicesima vittoria consecutiva e portando la striscia di set vinti di fila a 32. Neanche una versione di lusso di Alexander Zverev ha potuto nulla contro questo Sinner, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Per conquistare il terzo 1000 consecutivo (la striscia dura da Parigi a fine 2025, poi proseguita ad Indian Wells), il numero due del mondo dovrà vedersela con il ceco Jiri Lehecka, alla sua prima finale 1000 della carriera, che ha battuto il francese Arthur Fils nell’altra semifinale con un doppio 6-2.

Mostruoso il rendimento al servizio di Sinner, che ha messo a referto 15 ace, addirittura sei consecutivi nel finale di secondo set. L’azzurro ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la prima contro il 75% dell’avversario. I vincenti sono stati 28 per Jannik contro i 21 del tedesco, mentre Sinner ha commesso 24 errori non forzati contro i 14 di Zverev, che ancora una volta, però, è mancato nel momento decisivo della partita.

Primi due game al servizio complicati per Sinner, che deve sempre rimontare da 0-30 e salvando anche una palla break nel terzo gioco con lo scherma servizio e dritto vincente. Jannik gioca un quarto game semplicemente stellare, alzando notevolmente il proprio livello. Zverev ci prova in tutti i modi, ma non può nulla sul punto del 30-40 e poi sulla palla break, quando l’italiano lo lascia impietrito con un grandissimo dritto. I turni al servizio poi vanno via velocemente da una parte e dall’altra, fino al nono game quando Sinner si trova sotto 15-30, ma ne esce ancora e chiude il set sul 6-3 con una prima vincente centrale.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Un primo colpo di scena può arrivare nel quinto game, con Sinner che si procura una palla break, ma l’altoatesino purtroppo sbaglia poi di dritto. Zverev si salva e con la prima tiene il servizio ed esulta, chiedendo l’incitamento del pubblico. Nell’ottavo gioco è poi Sinner a dover difendere una palla break, ma questa volta è il tedesco a commettere un brutto errore con il rovescio. Nel game successivo Jannik si porta sul 15-40, ma in entrambe le palle break l’italiano non ha chance e Zverev tiene ancora il servizio, chiedendo ancora una volta il tifo del pubblico. Si arriva al tiebreak con Sinner che mette quattro ace nel dodicesimo gioco. Nei primi sette punti fa tutto Jannik tra ace ed errori da fondo. Sul 4-4 Zverev commette un disastro con lo smash e Sinner non lascia scampo nei successivi due punti e chiude 7-4, staccando il biglietto per la finale.