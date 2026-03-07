F1, Fernando Alonso: “È stato difficile, conosciamo la sfida che ci attende. In gara dovremo fermarci alla prima anomalia”

È indubbiamente la Mercedes la protagonista assoluta di questo sabato del Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo del Mondiale F1 2026. La scuderia tedesca con sede nel Regno Unito ha addirittura superato le aspettative della vigilia, esprimendo una velocità impressionante nel giro secco e firmando grazie a George Russell la prima pole position della stagione.

Crono di 1’18″518 per il britannico che anticipa di 293 millesimi il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, abile a riscattarsi dopo l’incidente nella FP3 che poteva compromettere il weekend. Seconda fila composta quindi dalla Red Bull di Isack Hadjar e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Nelle retrovie, invece, troviamo una Aston Martin ancora alle prese con i problemi.

La scuderia britannica sta cercando di risolvere tutte le complicazioni legate al motore Honda ma con i weekend di gara il tempo è limitato. Il risultato è la diciassettesima posizione di Fernando Alonso che si è addirittura messo alle spalle alcuni piloti. Lo spagnolo, come riportato da lasexta.com, ha così commentato la difficile situazione: “È stato difficile. Non ci sono segreti . Conosciamo la sfida che ci attende. Abbiamo ancora lo stesso deficit di potenza di ieri, e ieri eravamo indietro di quattro secondi e oggi siamo a due , solo per i giri completati. Conosciamo il potenziale della vettura. Abbiamo bisogno di affidabilità per liberare il potenziale del telaio e poi di molto più tempo per migliorare il motore”.

Il 44enne comunque resta fiducioso: “Per la gara, alla minima anomalia, dovremo fermarci per poter correre in Cina. Abbiamo avuto una sessione e mezza da disputare e abbiamo migliorato la macchina di un secondo e mezzo, semplicemente andando più veloci. Ma poi ci restano ancora due secondi che sembrano molto difficili da recuperare. Domani è importante continuare a conoscere la macchina e rimanere uniti”.