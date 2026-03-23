Startlist slalom femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Dopo un weekend a dir poco trionfale per i colori azzurri, con un clamoroso en plein di vittorie nella velocità a Kvitfjell tra uomini (doppietta di Dominik Paris) e donne (Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia in superG), domani andrà in scena sulla pista norvegese di Hafjell lo slalom speciale femminile valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Riflettori puntati sul duello tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher per la classifica generale, con la statunitense che può contare su un vantaggio di 45 punti sulla tedesca a due eventi dalla fine nella rincorsa alla Sfera di Cristallo. L’Italia ha obiettivi chiaramente meno prestigiosi e proverà ad ottenere un buon piazzamento con Lara Della Mea, mentre la giovane promessa Anna Trocker ha ricevuto la wild card in qualità di campionessa mondiale juniores e gareggerà senza pressione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, i pettorali delle italiane, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Hafjell nelle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

Martedì 24 marzo

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile a Hafjell (Norvegia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile a Hafjell (Norvegia) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

4 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

9 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

11 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

14 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

17 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

18 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

21 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

22 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

24 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon