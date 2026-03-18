Quando gareggiano Goggia e Pirovano alle finali di Coppa del Mondo: gli orari delle singole gare

Sofia Goggia e Laura Pirovano disputeranno le Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma in Norvegia: la prima è in testa nella classifica di specialità del superG, mentre la seconda guida la graduatoria relativa alla discesa.

Ovviamente per le due azzurre l’attenzione sarà tutta per le gare citate, ma entrambe hanno più di 500 punti in classifica generale, dunque avranno diritto a disputare tutte le quattro gare individuali del programma, ma probabilmente nessuna delle due sarà al via in slalom.

Si inizierà giovedì 19 e venerdì 20 con le prove cronometrate della discesa, che andrà poi in scena sabato 21 alle 12.30, mentre il superG si disputerà domenica 22 alle 10.45. Dopo un giorno di pausa, invece, lo slalom avrà luogo martedì 24 alle 10.30 ed alle 13.30, infine il gigante è previsto mercoledì 25 alle 9.30 ed alle 12.30.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Giovedì 19 marzo

Orario da definire, prima prova discesa femminile

Venerdì 20 marzo

Orario da definire, seconda prova discesa femminile

Sabato 21 marzo

12.30 Discesa femminile

Domenica 22 marzo

10.45 SuperG femminile

Martedì 24 marzo

10.30 Prima manche slalom femminile

13.30 Seconda manche slalom femminile

Mercoledì 25 marzo

9.30 Prima manche gigante femminile

12.30 Seconda manche gigante femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.