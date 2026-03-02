Il superG cancellato a Garmisch verrà recuperato: definiti data e orario

La FIS ha riprogrammato il supergigante cancellato ieri a Garmisch-Partenkirchen causa nebbia, stabilendo una nuova sede e definendo già (almeno in via provvisoria) data e orario della competizione. Come da previsioni sarà Courchevel ad ospitare il superG non disputato in Germania domenica 1° marzo, portando quindi da due a tre le gare veloci previste nella località savoiarda nell’arco del weekend 13-15 marzo.

Il recupero andrà in scena venerdì 13 marzo dalle ore 11.00 sulla pista “L’Eclypse”, già teatro dei Campionati Mondiali 2023, che vedrà poi lo svolgimento di una discesa libera sabato e di un altro supergigante domenica. Tornano ad essere dunque tre i superG ancora in calendario da qui a fine stagione, con l’ultimo atto che si terrà durante le Finali di Lillehammer.

Lo svizzero Marco Odermatt è ormai ad un passo dal successo nella Coppa di specialità, potendo gestire un vantaggio di 158 punti sull’austriaco Vincent Kriechmayr, primo degli inseguitori. Obiettivo podio invece ancora possibile per l’azzurro Giovanni Franzoni, che occupa attualmente la quinta piazza a soli 3 punti dal terzo posto di Stefan Babinsky.