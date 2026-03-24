Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia conquistano il posso fisso nella Coppa del Mondo di sci alpino!

Sophie Mathiou ha concluso al secondo posto nella classifica di gigante in Coppa Europa: 445 punti all’attivo dopo dieci gare tra le porte larghe disputate nel circuito internazionale inferiore per importanza soltanto alla Coppa del Mondo. L’azzurra ha chiuso alle spalle della svizzera Dania Allenbach (498) e davanti ad Alice Pazzaglia (386), che ha conquistato il trofeo generale.

Nella giornata odierna si è disputata la finale di Saalbach, ultima prova di gigante in questa annata agonistica, alla vigilia dello slalom che farà calare definitivamente il sipario. Si tratta di un risultato di grande spessore per la 24enne valdostana e per la 23enne pisana, diventata la quarta italiana a mettere le mani sulla Coppa Europa generale e già vincitrice della coppa di slalom.

Il piazzamento sul podio finale di specialità ha garantito alle nostre portacolori il posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo, come previsto da regolamento per chi conclude in top-3 in Coppa Europa. Mathiou ha esordito nel massimo circuito internazionale itinerante il 20 marzo 2021 (quando fu 19ma nello slalom delle finali Lenzerheide), poi la Campionessa del Mondo juniores 2021 tra i pali stretti ha preso parte ad altri 19 eventi, senza però qualificarsi alla seconda manche.

Il debutto di Pazzaglia ha avuto luogo il 23 febbraio 2025 a Sestriere e vanta otto presenze in Coppa del Mondo, andando a punti in tre occasioni (il miglior risultato è il 24mo posto nel gigante Kronplatz dello scorso 20 gennaio). Entrambe le nostre portacolori hanno gareggiato ad Are (Svezia) nel weekend del 14-15 marzo, senza però entrare tra le migliori 30. Il posto fisso era stato portato a casa anche da Sara Thaler, terza nella classifica di discesa libera in Coppa Europa, e da Sara Allemand, vincitrice della coppetta di superG.