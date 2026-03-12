Giulio Pellizzari: “Maglia azzurra inaspettata, ma le gambe ci sono. In volata arrivavo a velocità doppia…”

Giulio Pellizzari continua a crescere e piazza la zampata che non ti aspetti, arrivando secondo in uno sprint a ranghi ridotti (12-13 elementi) e diventando così il nuovo leader della Tirreno-Adriatico 2026. Il marchigiano della Red Bull-BORA-hansgrohe si è arreso solamente allo strapotere di Mathieu Van der Poel, rendendosi però protagonista di una gran progressione nell’arrivo in volata di Martinsicuro e ottenendo un prezioso abbuono di 6 secondi che gli ha consentito di scavalcare in classifica per un’incollatura Isaac del Toro dopo quattro tappe.

“Era un po’ inaspettata e sono super felice, emozionato e niente, cerchiamo di godercela per più giorni possibile. Credo sarà dura difenderla fino alla fine, però le gambe ci sono. Guardiamo giorno per giorno, tappa per tappa, senza farci troppe domande su come sarà, ma solo vivendola giorno dopo giorno“, dichiara il giovane talento azzurro al termine della corsa odierna (fonte: SpazioCiclismo).

Sul possibile aiuto della squadra (in cui è presente anche Primoz Roglic) per cercare di difendere la maglia azzurra: “Abbiamo una squadra fantastica e, come ho già detto, abbiamo una squadra di amici. La prima sera a tavola è stato un po’ come una cena tra amici, quindi dai, sono contento che loro siano con me e combatteremo i prossimi giorni tutti insieme“.

Pellizzari ha poi commentato così lo sprint finale: “Non so come ho fatto, ma sono arrivato a velocità doppia e senza Van der Poel penso che avrei vinto, ma lui era lì, quindi sono arrivato secondo. La volata lunga dei primi mi ha avvantaggiato? Sì, certo. Sono rimasto semplicemente coperto dietro. Ho cercato di recuperare dalla salita e poi ho fatto il mio sprint“.