MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “COTA pista fantastica, con Marquez battaglie dure ma pulite”

Si è aperta con il consueto media-day la settimana che porta al Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, terzo capitolo del Mondiale MotoGP. In attesa del semaforo verde per le prove di domani, i piloti hanno comunicato alla stampa le loro sensazioni ed i loro obiettivi alla vigilia del weekend texano. Tra questi c’è Fabio Di Giannantonio, autore di ottime prestazioni in Brasile.

Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati del VR46 Racing Team, ha raccolto sul circuito di Goiânia ben due podi (secondo posto nella Sprint e terzo in gara), rilanciandosi nella classifica piloti. La sua Ducati è stata la prima a concludere la gara, anticipando addirittura quella Ufficiale di Marc Marquez dopo un serrato duello. Ora per il romano c’è l’esame sul COTA, un circuito complicato che negli ultimi anni ha però regalato ottimi risultati all’azzurro.

In conferenza stampa, Di Giannantonio ha così provato a spiegare il rapporto con il circuito texano: “La pista è fantastica, in generale essere qui per tutto il weekend è fantastico, ci sono queste bandierone lungo il tracciato e dipinte sulle vie di fuga. Il primo settore è molto bello. Ogni anno sono esterrefatto quando guido qui e spero di godermi il weekend”.

Sulle condizioni fisiche dopo la caduta nel warm-up: “L’ho sottovalutata nel corso della gara, infatti lunedì è stato il giorno peggiore con il dolore. Non voglio prenderla come una scusa, darò il massimo per essere al 100%. Ho le persone attorno a me che mi aiuteranno. Andrà tutto bene. Un problemino, ma con la testa siamo concentrati”.

Sulle battaglie in pista con Marc Marquez ha concluso: “Io mi sono divertito moltissimo con Marc (Marquez, ndr) il weekend scorso, sia sabato che domenica. Le nostre gare sono state aggressive ma molto pulite. Stiamo andando talmente veloce che non è facile controllare ogni movimento e aspetto della moto e del pilota che la guida. Quello che abbiamo dimostrato lo scorso weekend credo sia il modo perfetto di esprimere il motorsport”.