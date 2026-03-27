MotoGP oggi, GP USA 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Venerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista in Texas. Un circuito molto particolare, tecnico e con tanti punti di frenata violenti, tra diversi saliscendi. Non sarà affatto semplice trovare la quadra nell’assetto, dovendo avere un grande confidenza in fase di staccata e di inserimento in curva.

Fari puntati su Marco Bezzecchi che, con l’Aprilia, ha impressionato per come abbia iniziato la sua stagione. Il romagnolo, visto il successo nella domenica in Brasile, ha conquistato la vetta della classifica mondiale ed è intenzionato a rimanerci. Si dovrà guardare da tanti rivali, in particolare lo spagnolo Marc Marquez che nella pista texana una specie di feudo.

Il venerdì del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Austin.

MOTOGP IN TV

Venerdì 27 marzo (orari italiani)

Ore 15.00-15.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.50-16.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.45-17.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 19.15-19.50, Moto3 , Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 20.05-20.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 21.00-22.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP USA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 27 marzo

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.