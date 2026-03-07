Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca al comando

Prosegue con un pareggio per 1-1 il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre si dividono la posta in palio con la Danimarca a Vicenza, e vedono le avversarie restare in testa alla classifica con 4 punti.

Assieme alla Danimarca, in testa al raggruppamento resta la Svezia, che viene bloccata dalla Serbia, sulla carta la squadra più debole del girone, che in casa non si fa battere dalle scandinave, con l’incontro che resta bloccato sullo 0-0.

Ad aprile toccherà una doppia trasferta alle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la Danimarca e poi la Serbia. A giugno gran finale, con l’Italia che ospiterà la Serbia e poi chiuderà in Svezia, mentre la Danimarca ospiterà la Svezia e poi finirà in Serbia.

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

1) Danimarca 4 punti (Differenza reti +2)

2) Svezia 4 punti (Differenza reti +1)

3) Italia 1 punto (Differenza reti -1)

4) Serbia 1 punto (Differenza reti -2)