F1, GP Australia 2026. Mercedes vuole confermare il ruolo di capobranco. Ferrari per essere ‘la prima delle altre’

Il Gran Premio d’Australia 2026 di F1 prenderà il via alle ore 5:00 di domenica 8 marzo. Nel momento in cui si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Melbourne, comincerà la rincorsa al successo di giornata. Per quanto visto nelle qualifiche di ieri, la Mercedes parte con i favori del pronostico. Le chiacchierate W17 hanno confermato quanto veniva sussurrato dopo i test, ossia di essere le monoposto da battere.

George Russell scatterà dalla pole position, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Le Frecce d’Argento sono tornate tali e sembrerebbero godere di un margine sulla concorrenza che, a meno di imprevisti chiamati “incidenti” o “affidabilità”, sarà difficile da colmare. Sulla carta, si va per l’1-2 del team anglo-tedesco, però bisognerà l’evolversi dei fatti.

Dietro alle Mercedes, i valori si direbbero fluidi e pronti a cambiare. Ferrari, Red Bull e McLaren si sono dimostrate vicinissime sul giro secco. I rapporti di forza andranno ripesati nel long-run e con il carico di carburante. Cinque piloti partono con le medesime credenziali per salire sul podio, ma fra di loro non c’è Max Verstappen. L’incidente in qualifica costringerà l’olandese a prendere il via dalle retrovie, letteralmente in salita.

In tutto ciò, non bisogna dimenticare come quello di domani sarà il primo Gran Premio con le F1 di ultimissima generazione. Ogni vettura andrà verificata sulla distanza e sotto sforzo, dunque non sarà sorprendente assistere a ritiri dovuti a problemi meccanici o elettrici, surriscaldamenti e chi più ne ha più ne metta. Si sta entrando in un territorio inesplorato nel quale, in termini di prestazioni, la capobranco è Mercedes. Sarà così anche alla voce concretezza? Domani la risposta.