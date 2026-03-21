MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Ho commesso due errori, domani ci riproviamo”

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Brasile, secondo appuntamento valido per il Mondiale MotoGP. Prestazione solida per il romano, il quale ha dovuto cedere il passo solo a Marc Marquez nelle battute finali della gara. Nello specifico il centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha subito il sorpasso del detentore del titolo a tre giri dal termine, non riuscendo poi a colmare il gap. Al terzo posto si é invece accomodato un redivivo Jorge Martin.

Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto: “Oggi c’erano condizioni diverse rispetto a stamattina. A tratti in due curve c’era meno grip e nella stessa curva ho commesso due errori e rovinato la mia gara. Dobbiamo essere fiduciosi e contenti, domani si può fare una bella gara”.

Diggia ha poi proseguito: “Cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, visto che abbiamo lavorato benissimo e mi sento benissimo sulla moto. Ho commesso una sbavatura e Marc é passato, questa è una pista in cui i sorpassi non sono semplici senza rischiare. Lui ha approfittato di questo. Buca? Era completamente fuori traiettoria, non ho sentito nulla, speriamo che per domani sia tutto ok. Abbiamo pochi dati per decidere la gomma, quel che certo è che ci riproveremo”.