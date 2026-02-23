Volley femminile, le migliori italiane della regular season di A1: la top10 e il sestetto azzurro ideale

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA REGULAR SEASON DI SERIE A1

CHIDERA EZE Alzatrice di Bergamo, prosegue la sua crescita che la porterà ad entrare nel giro della Nazionale. Stupisce la sua autorità in campo, nonostante la giovane età e la precisione. Deve ancora migliorare tanti aspetti ma è sulla strada giusta

CARLOTTA CAMBI Geniale quando si può inventare, lineare quando c’è bisogno di serenità. Sempre leader nelle file di Novara, sempre positiva anche nei momenti difficili che ci sono stati. Difficile privarsi di lei in azzurro.

PAOLA EGONU Inutile dilungarsi in spiegazioni. E’ la migliore attaccante del campionato. Campionessa vera che alza pure il primo trofeo con Milano facendo la differenza nella finale di Supercoppa contro Conegliano.

EKATERINA ANTROPOVA Peccato che sia l’ultima stagione in Italia per l’opposta di Scandicci. Sentiremo la mancanza delle sue bordate che hanno portato Scandicci sul secondo gradino del podio e sul tetto del mondo. Continua a crescere e non si vuole fermare.

STELLA NERVINI La migliore in banda. Ricezione, attacco, difesa, muro: sa fare tutto la giocatrice lanciata in azzurro da Velasco e a cui togliere il posto da titolare sarà molto, molto difficile.

REBECCA PIVA Ha iniziato la stagione un po’ in sordina e poi ha trovato la continuità che ha contribuito a portare in alto Milano. Si è guadagnata un’altra chance azzurra e stavolta vuole dimostrare a Velasco che è pronta per una maglia da titolare.

ANNA DANESI Rendimento come sempre altissimo. Una certezza, anche quando non tutto funziona bene in casa Milano.

LINDA MANFREDINI Nome nuovo ma fino a un certo punto. A Bergamo è sempre dentro la partita, gioca su ottimi livelli e viene chiamata sempre più in causa da Eze. Fiducia ben ripagata. Da campionessa del mondo under 21 alla Nazionale senior in questo caso la strada appare piuttosto breve.

MONICA DE GENNARO Che si vuole dire ancora. Non ha rifiatato un attimo dopo una estate infinita eppure è sempre lì, tra le migliori in ricezione, la migliore in difesa. Infinita.

MARTINA ARMINI Tra i nomi nuovi del panorama italiano è colei che più è cresciuta soprattutto nel fondamentale della ricezione. L’impressione è che Velasco la getterà nella mischia nella lunga estate azzurra.

IL SESTETTO AZZURRO IDEALE DELLA REGULAR SEASON

ALZATRICE Carlotta Cambi

OPPOSTA Paola Egonu

CENYTRALI Anna Danesi, Linda Manfredini

SCHIACCIATRICI Stella Nervini, Rebecca Piva

LIBERO Monica De Gennaro