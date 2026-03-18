Curling, l’Italia cede al forcing del Giappone: quinta sconfitta ai Mondiali femminili

L’Italia è stata sconfitta dal Giappone con il punteggio di 8-6 ed è incappata nella quinta battuta d’arresto ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo il successo conseguito ieri sera contro la Norvegia, le azzurre si sono inchinate al cospetto delle sempre insidiose asiatiche e restano così al decimo posto in classifica generale con due affermazioni all’attivo, rendendo ancora più complicato l’approdo alla fase a eliminazione diretta.

Le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le squadre tra la terza e la sesta posizione disputeranno un playoff: la Turchia è ora lontana due successi e la rimonta si fa sempre più complicata per il quartetto tricolore. La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e Marta Lo Deserto non possono praticamente sbagliare più nulla, a cominciare dalla sfida contro gli USA in programma alle ore 21.00 odierna.

La partita contro il Giappone della skip Satsuki Fujisawa e le compagne Chinami Yoshida, Yumi Suzuki e Yurika Yoshida è stata animata dal botta e risposta da tre punti prima dell’intervallo (5-4), poi le asiatiche hanno fatto la differenza con i due punti messi a segno al ritorno sul ghiaccio e la mano rubata da un punto nel settimo end, chiudendo così i conti in proprio favore e rilanciandosi nella corsa verso i playoff.

LA CRONACA DI ITALIA-GIAPPONE

Le asiatiche iniziano la partita con il vantaggio del martello e mettono a segno due punti, poi l’hammer passa alle azzurre, che adottano una strategia tipo: mano nulla per poi andare all’attacco nell’end successivo, ma nella terza frazione non riescono a fare la differenza come avrebbero sperato e portano a casa soltanto un punto (2-1). Le giapponese spingono forte e mettono a segno ben tre punti nel quarti parziale: sarebbe un colpo da ko, ma il quartetto tricolore è bravissimo a reagire, replica con la stessa moneta e così si va all’intervallo sul 5-4.

Al ritorno sul ghiaccio Fujisawa e compagne costruiscono un bel castello di gioco, mettono in difficoltà le azzurre e riescono a mettere a segno due punti che ricacciano indietro Constantini e compagne. Il martello passa nelle mani della nostra Nazionale, i cui colpi vengono replicati brillantemente alle asiatiche, fino alla mano rubata da un punto. Il Giappone si issa sull’8-4, ma l’Italia non demorde e ci vuole provare fino in fondo: mano nulla nell’ottavo end, due punti nel nono (8-6), ma ormai non c’è più nulla da fare e il decimo end si chiude in anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Danimarca vs Norvegia 9-3

Canada vs Turchia 9-3

Svezia vs Cina 9-4

Giappone vs Italia 8-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING FEMMINILE

1. Canada 6 vittorie (7 partite disputate)

1. Svizzera 6 vittorie (7 partite disputate)

3. Svezia 6 vittorie (8 partite disputate)

4. Corea del Sud 5 vittorie (7 partite disputate)

4. Giappone 5 vittorie (7 partite disputate)

6. Turchia 4 vittorie (7 partite disputate)

7. Cina 3 vittorie (7 partite disputate)

7. Danimarca 3 vittorie (7 partite disputate)

7. Scozia 3 vittorie (7 partite disputate)

10. Italia 2 vittorie (7 partite disputate)

11. Australia 1 vittoria (7 partite disputate)

11. Norvegia 1 vittoria (7 partite disputate)

11. USA 1 vittoria (7 partite disputate)